Home > देश > Dehradun Crime: मसूरी घुमाने के बहाने दिल्ली से लाई गई नाबालिग, आधे रास्ते में कर दिया खेल…किराए के कमरे से निकाले 6 लोग, क्या कांड हुआ वहां?

Dehradun Crime: मसूरी घुमाने के बहाने दिल्ली से लाई गई नाबालिग, आधे रास्ते में कर दिया खेल…किराए के कमरे से निकाले 6 लोग, क्या कांड हुआ वहां?

Dehradun Prostitution Racket: पटेल नगर में पुलिस ने किराए के कमरे में चल रहे जिस्मफरोशी के रैकेट का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. दिल्ली से लाई गई नाबालिग को भी मुक्त कराया गया.

By: Kajal Jain | Published: October 3, 2026 11:13:49 AM IST

Dehradun Crime: मसूरी घुमाने के बहाने दिल्ली से लाई गई नाबालिग, आधे रास्ते में कर दिया खेल...किराए के कमरे से निकाले 6 लोग, क्या कांड हुआ वहां?
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Dehradun Prostitution Racket: देहरादून में किराए के एक कमरे के अंदर चल रहे कथित देह व्यापार का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया. पटेल नगर पुलिस की रेड में तीन महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से दिल्ली से लाई गई एक नाबालिग लड़की भी मिली. पुलिस के मुताबिक, लड़की को मसूरी घुमाने का झांसा देकर देहरादून लाया गया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसे कथित तौर पर बंधक बना लिया गया. छापेमारी में WhatsApp के जरिए ग्राहकों तक लड़कियों की तस्वीरें पहुंचाने और पसंद के आधार पर उन्हें भेजने की बात भी सामने आई है.

किराए के कमरे में चल रहा था काला कारोबार

देहरादून के हरभजवाला स्थित नीलकंठ एन्क्लेव में एक किराए के कमरे के अंदर यह पूरा देह व्यापार संचालित किया जा रहा था. गिरोह का मुख्य सरगना मनीष कुमार लखेरा इस मकान को किराए पर चला रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस ठिकाने पर बाहर से युवतियों को लाकर अवैध गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी योजना के साथ इस स्थान पर अचानक छापा मारने का फैसला किया.

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छापेमारी और आरोपियों की सनसनीखेज गिरफ्तारी

एक अक्टूबर को पटेल नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस घर में सीक्रेट रेड डाली. अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. मौके से तीन महिलाएं, एक नाबालिग पीड़िता और तीन पुरुष आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े गए. पुलिस ने उनके पास से धंधे से कमाए गए 18,000 रुपये नकद भी बरामद किए. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ग्राहकों को लुभाने के लिए व्हाट्सऐप के जरिए युवतियों की तस्वीरें भेजते थे और उनकी पसंद के आधार पर उन्हें तय ठिकानों पर भेजा जाता था.

मसूरी घूमने के बहाने लाई गई थी मासूम

इस पूरे मामले का सबसे खौफनाक पहलू एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है. मुख्य आरोपी मनीष के दोस्त अभिषेक ने उस नाबालिग को दिल्ली से यह कहकर देहरादून बुलाया था कि उसे मसूरी की सैर कराई जाएगी. लेकिन देहरादून पहुंचते ही उसके साथ धोखा हुआ. जब उसने गंदे काम से इनकार किया, तो उसे कमरे में जबरन बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा.

पुलिस की सख्त कार्रवाई और मामले का अंजाम

घटना के खुलासे के बाद पटेल नगर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों पर आईपीसी, पॉक्सो (POCSO) एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के तार दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहां-कहां तक फैले हुए हैं.

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Tags: uttarakhand news
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