Dehradun Crime: मसूरी घुमाने के बहाने दिल्ली से लाई गई नाबालिग, आधे रास्ते में कर दिया खेल...किराए के कमरे से निकाले 6 लोग, क्या कांड हुआ वहां?

किराए के कमरे में चल रहा था काला कारोबार
देहरादून के हरभजवाला स्थित नीलकंठ एन्क्लेव में एक किराए के कमरे के अंदर यह पूरा देह व्यापार संचालित किया जा रहा था. गिरोह का मुख्य सरगना मनीष कुमार लखेरा इस मकान को किराए पर चला रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस ठिकाने पर बाहर से युवतियों को लाकर अवैध गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी योजना के साथ इस स्थान पर अचानक छापा मारने का फैसला किया.
छापेमारी और आरोपियों की सनसनीखेज गिरफ्तारी
एक अक्टूबर को पटेल नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस घर में सीक्रेट रेड डाली. अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. मौके से तीन महिलाएं, एक नाबालिग पीड़िता और तीन पुरुष आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े गए. पुलिस ने उनके पास से धंधे से कमाए गए 18,000 रुपये नकद भी बरामद किए. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ग्राहकों को लुभाने के लिए व्हाट्सऐप के जरिए युवतियों की तस्वीरें भेजते थे और उनकी पसंद के आधार पर उन्हें तय ठिकानों पर भेजा जाता था.
मसूरी घूमने के बहाने लाई गई थी मासूम
इस पूरे मामले का सबसे खौफनाक पहलू एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है. मुख्य आरोपी मनीष के दोस्त अभिषेक ने उस नाबालिग को दिल्ली से यह कहकर देहरादून बुलाया था कि उसे मसूरी की सैर कराई जाएगी. लेकिन देहरादून पहुंचते ही उसके साथ धोखा हुआ. जब उसने गंदे काम से इनकार किया, तो उसे कमरे में जबरन बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा.
#एसएसपी_दून के नेतृत्व में दून पुलिस की बड़ी कार्यवाही
किराये के कमरे में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे का दून पुलिस ने किया पर्दाफाश,
अनैतिक देह व्यापार के धंधे में लिप्त गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार pic.twitter.com/Mc6Wi7RKJY
— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 2, 2026
पुलिस की सख्त कार्रवाई और मामले का अंजाम
घटना के खुलासे के बाद पटेल नगर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों पर आईपीसी, पॉक्सो (POCSO) एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के तार दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहां-कहां तक फैले हुए हैं.
ये भी पढ़ें:- पुलिस बस में चढ़ रहा था छात्र, अचानक चेहरे पर जड़ दिया मुक्का! दिल्ली प्रदर्शन का VIDEO Viral, मचा बवाल!
डॉक्टरी छोड़ बने IPS, 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए; अब अनाथ बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएंगे Encounter Specialist अफसर!
मंदिर के गर्भगृह में घुसा शख्स, मूर्ति के सामने खड़े होकर अजीब हरकत; पुलिस ने पकड़ा, पर मामला कुछ और ही निकला!
17 साल छोटे प्रेमी संग होटल के कमरे में महिला, बाहर नहीं आए दोनों, 9 दिन बाद तोड़ा गेट… Room No. 201 में ऐसा क्या हुआ?