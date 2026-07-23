बस एक बार अपनी बाहों में भर लो…देहरादून के नामी स्कूल में सनसनी! छात्रा ने प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप

Dehradun Crime News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इंसानियत और भरोसे को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर अपने ही 15 साल के नाबालिग छात्र के साथ अमानवीय हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित मासूम इस खौफनाक घटना के बाद से गहरे सदमे में है और उसने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है. पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए देहरादून पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

छात्र के बदले व्यवहार से खुला खौफनाक राज

मामला देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है. पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, उनका 15 वर्षीय बेटा स्थानीय कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई करता है. पिछले कुछ दिनों से बच्चा अचानक बहुत शांत, गुमसुम और सहमा-सहमा रहने लगा था. जब परिजनों ने उसकी इस मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया और प्यार से पूछताछ की, तो बच्चे ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए. बच्चे ने खुलासा किया कि स्कूल के प्रिंसिपल (जो प्रबंधन का काम भी देखता है) ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें और गलत काम किया है.

भरोसे की आड़ में की गई हैवानियत

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रिंसिपल ने पहले बेहद चालाकी से बच्चे के माता-पिता का विश्वास जीता. उसने परिजनों को झांसे में लेकर बच्चे को अपने घर पर रोकने की इजाजत मांग ली. सीधे-सादे माता-पिता ने प्रिंसिपल पर भरोसा करके बेटे को उसके पास छोड़ दिया.बताया जा रहा है कि 28 जून की रात जब बच्चा खाना खाकर अपने तय कमरे में सोने जा रहा था, तब आरोपी ने उसे जबरन रोक लिया और अपने ही बिस्तर पर साथ सुलाया. देर रात आरोपी ने मासूम के साथ घिनौना काम अंजाम दिया. इस घटना के बाद से ही बच्चा बुरी तरह डर गया और किसी से कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहा.

पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई