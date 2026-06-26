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Dehradun Nihangs Uproar : निहंग सिखों और पुलिस के बीच गतिरोध खत्म, देहरादून में सामान्य हुए हालात

Dehradun Nihangs Uproar : उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर सैकड़ों निहंग सिख जमा हो गए, जिसके चलते भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और चौकसी बढ़ा दी गई.

By: JP Yadav | Published: June 26, 2026 8:13:31 AM IST

Dehradun Nihangs Uproar : निहंग सिखों और पुलिस के बीच गतिरोध खत्म, देहरादून में सामान्य हुए हालात
Dehradun Nihangs Uproar : निहंग सिखों और पुलिस के बीच गतिरोध खत्म, देहरादून में सामान्य हुए हालात


Dehradun Nihangs Uproar : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है. विकासनगर क्षेत्र में उस समय हालात बेकाबू हो गए जब हेमकुंड साहिब की ओर कूच कर रहे कुछ निहंगों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पुलिस प्रशासन के सामने ही तोड़ दिया. इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए. फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य आलाधिकारी मौजूद हैं और इलाके में शांति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में गुरुवार (25 जून, 2026) को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब हेमकुंड साहिब की ओर कूच कर रहे कुछ निहंगों ने पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया. वहीं, इस घटना के बाद मौके पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई और अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, जबकि निहंग अपने धार्मिक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने की बात पर काफी देर तक अड़े रहे. 

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अचानक भड़के निहंग, की तोड़फोड़

बताया जा रहा है कि उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग की थी. इस दौरान बैरिकेडिंग लगातार निहंगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, जिसका मकसद हालात बेकाबू होने से बचाना था. इसी दौरान कुछ निहंगों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस बीच अचानक निहंग भड़क गए और बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया गया. यहां पर तोड़फोड़ भी की गई. हाल के दिनों में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निहंगों और प्रशासन के बीच तनाव की घटनाएं सामने आई हैं. इससे पहले रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में भी विवाद और हंगामे की खबरें सामने आई थीं. ऐसे में राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

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प्रशासन ने की लोगों से अपील

उधर,  प्रशासन ने विकासनगर क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निगरानी की जा रही है तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. हालात को काबू में रखा जा रहा है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है. 

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Tags: dehradun news
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