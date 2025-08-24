Home > देश > Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान

Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान

अवैध संबंधों के शक में पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद हुई हत्या, विवाद में आरोपी सौरभ ने एक के बाद एक तबाड़तोड़ चाकू से हमला कर मंटू की हत्या कर दी

Published By: Ratna Pathak
Published: August 24, 2025 14:20:47 IST

Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान

प्रशांत त्यागी की देवबंद से रिपोर्ट: देबबंद में एक पत्नी ने अपनी प्रेमि के साथ मिलकर अपने पति की जहर देकर हत्या कर दी है। मृत युवक देहरदून का रहने वाला था और 3 साल पहले कॉसिश से शादी की थी। जानकारी के अनुसार पत्नी का अपने पड़ोसी के साथ अवैध सम्बन्ध थे और जब पति को ये पता चला तो पति पत्नी के बीच बहुत दिनों से मतवेद चल रहे थे।मृतक की बहनों का कहना है कि उनकी भाभी के अपने प्रेमी के साथ अवैध सम्बन्ध थे और इस बात का पता उनके भाई को लग गया था,  जिसकी वजह से बहभी ने अपने प्रेमी से कहकर भैया को जहर देकर मरवा दिया है। इस मामले  को लेकर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज़ करवाई गयी है।

पति पत्नी के बीच था मनमुटाब

पुलिस के छानबीन से ये पता चला है की मृतक थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव शिमलाना निवासी मंटू पुत्र मोहर सिंह (32)  ने 2 जुलाई को अपनी पत्नी को किसी युवक के साथ अप्पतिजनक स्थिति में देखा था जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच मनमुटाब हुआ । आस पास के लोगों का ये कहना ही कि 2 जुलाई के रात को घर से मारने पीटने और गाली गलौज की आवाज़ें भी आ रही थी। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि अवैध संबंधों के शक में पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पड़ोसी युवक  जो कि मृतक की पत्नी का प्रेमी था,  ने चाकू से गोदकर मोहर सिंह की हत्या कर दी और आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Cheteshwar Pujara को आखिर कैसे हो गया पूजा से इश्क? पढ़ें क्रिकेटर की अनटोल्ड लव स्टोरी

चाकू से गोदकर की गयी हत्या

थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव शिमलाना निवासी मंटू पुत्र मोहर सिंह (32) की देर रात्रि चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण पड़ोसी युवक से पत्नी के अवैध संबंध  के शक में होना बताया जा रहा है। हत्यारोपी मृतक का ही पड़ोसी हैं।  मृतक मंटू का अपनी पत्नी से देर रात्रि पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था। जिसके चलते दोनों के बीच मारपीट तक हो गई थी। परिवार के लोगों ने पूरे मामले को शांत कर दिया था।  थोड़ी ही देर बाद मंटू घर के बाहर खड़ा था इसी बीच वहां पहुंचे पड़ोसी सौरभ ने मंटू के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। मंटू द्वारा की गई  पत्नी की पिटाई से पड़ोसी सौरभ नाराज था। इसी विवाद में आरोपी सौरभ ने एक के बाद एक तबाड़तोड़ चाकू से हमला कर मंटू की हत्या कर दी। खून से लटपथ मंटू का शव जमीन पर पड़ा रहा। घटना की सूचना मिलते ही देवबंद सीओ रविकांत पाराशर‌ पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने मंटू के पिता मोहर सिंह की तहरीर पर गांव के ही सौरभ पुत्र ‌मुकेश, मुकेश पुत्र प्रकाश और संजीव पुत्र प्रकाश के खिलाफ हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

SC-ST आरक्षण में सब-क्लासिफिकेशन के फैसले के बाद CJI गवई को क्या-क्या झेलना पड़ा ? सुन दंग रह गए लोग

Tags: debband husband murder case newsdebband murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान
Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान
Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान
Dehradun News:आपत्तीजनक स्थिती में पड़ोसी के साथ मिली पत्नी, पती ने किया सवाल तो, प्रेमी ने ले ली जान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?