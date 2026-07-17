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फर्जी IPS बनकर लोगों को लूट रहा था रिटायर्ड IAS का बेटा, पास से मिली ऐसी चीज; देख पुलिस भी दंग

Dehradun Fake Ips Officer Case: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बचपन से ही वह ऑफिसर्स को मिलने वाली इज्ज़त और रुतबे से इम्प्रेस था. उसका सपना IAS या IPS ऑफिसर बनना था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 9:54:26 PM IST

फर्जी IPS बनकर लोगों को लूट रहा था रिटायर्ड IAS का बेटा
फर्जी IPS बनकर लोगों को लूट रहा था रिटायर्ड IAS का बेटा


Dehradun Fake Ips Officer Case: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो ऑफिसर बनने का सपना पूरा न कर पाने पर नकली आईपीएस ऑफिसर बनकर लोगों से लाखों रुपये ठगने लगा. आरोपी की पहचान 35 साल के आर. यशोवर्धन के तौर पर हुई है, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का बेटा है. पुलिस ने उसे मसूरी रोड पर सीएसआई चौराहे से गिरफ्तार किया.

ऑफिसर बनकर लोगों को डराता था

देहरादून पुलिस के मुताबिक, आरोपी खुद को आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आर्मी ऑफिसर, रॉ एजेंट और यहां तक ​​कि सीआरपीएफ ऑफिसर बताकर लोगों को डराता था. इसके लिए वह नकली पहचान पत्र, विजिटिंग कार्ड, वर्दी और दूसरे सरकारी निशानों का इस्तेमाल करता था. वह सरकारी कनेक्शन और रसूख का दिखावा करके लोगों से बड़ी रकम ऐंठता था.

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इस वजह से अपनाया गलत रास्ता

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बचपन से ही वह ऑफिसर्स को मिलने वाली इज्ज़त और रुतबे से इम्प्रेस था. उसका सपना IAS या IPS ऑफिसर बनना था. इसके लिए उसने कई साल तक UPSC एग्जाम की तैयारी भी की, लेकिन फेल हो गया. सपना टूटने के बाद उसने नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दिया और खुद को अलग-अलग सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का ऑफिसर बताकर लोगों को ठगता था.

दो शिकायतों के बाद हुआ खुलासा 

पुलिस के मुताबिक, 8 जुलाई को डाकरा के रहने वाले अंशुल उपाध्याय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने खुद को सीनियर ऑफिसर बताकर उसकी स्वर्गीय मां के नाम पर कंपनी रजिस्टर कराने के बहाने उससे ₹15 लाख ठग लिए. इसके बाद, 15 जुलाई को डॉ. अनुषा ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने खुद को IPS ऑफिसर बताकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डेटा साइंस कंसल्टेंट की नौकरी दिलाने का वादा करके उससे ₹4.60 लाख ठग लिए.

 यूनिफॉर्म और वायरलेस सेट बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को 5 नकली पहचान पत्र, 8 नकली विज़िटिंग कार्ड, 25 पुलिस और आर्मी के लोगो, 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 3 नकली रिबन, एक वायरलेस सेट और एक लैपटॉप मिला. पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी ने इस तरह से कितने लोगों को शिकार बनाया है और उसका फ्रॉड नेटवर्क कितना बड़ा है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर दूसरे पीड़ितों और उसके साथियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

Tags: DehradunIASIPS
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