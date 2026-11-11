Uttarakhand: देहरादून में डीएलसी पत्र के उपयोग और पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 30 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान

Uttarakhand News: राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवित प्रमाण (डीएलसी) पत्र अभियान-5 के तहत पेंशनरों की सुविधा के लिए डीएलसी के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए देहरादून साइबर कोषागार द्वारा 30 नवंबर, 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है.

मुख्य कोषाधिकारी बी. एन. पांडेय ने देहरादून साइबर कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित करते हुए कहा कि जिन पेंशनरों को डीएलसी पत्र जमा करने में तकनीकी समस्या आ रही है अथवा पेंशन से संबंधित अन्य किसी प्रकार की समस्या है, वे किसी भी कार्यदिवस में साइबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं.

जीआरडी नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्मार्टफोन साथ लेकर जाएं पेंशनर्स

उन्होंने बताया कि इसके लिए पेंशनरों को अपना जीआरडी नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं स्मार्टफोन साथ लाना होगा. पेंशनर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए देहरादून साइबर कोषागार में नामित शिकायत निवारण अधिकारी परमीत सिंह उपकोषाधिकारी से मोबाइल नंबर 7500370037 और 7590900090 पर संपर्क कर सकते हैं.

उन्होंने इस अभियान का लाभ उठाकर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने को कहा है.