Delhi-Dehradun Expressway: आंखें खा गई धोखा! ‘दीवार पर बनी सड़क’ को असली हाईवे समझ बैठा ट्रक ड्राइवर, अगले पल हुआ बड़ा हादसा… वीडियो ने छिड़ी बहस!

Delhi Dehradun Expressway Optical Illusion Video: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास दीवार पर बनी एक पेंटिंग या यूं कहें कि रोड मूरल को असली सड़क समझकर एक कंटेनर ट्रक ड्राइवर ने उसमें गाड़ी घुसा दी. यह ऑप्टिकल इल्यूजन इतना खतरनाक था कि ड्राइवर को लगा कि आगे खुला हाइवे है, लेकिन असलियत सामने आते ही उसका ट्रक दीवार से जा टकराया और आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया. इस अजीब हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग कार्टून वाले ‘वाइली ई. कोयोट’ ट्रैप की याद कर रहे हैं. इस घटना के बाद से देहरादून के इस स्ट्रेच पर रोड सेफ्टी और ब्यूटीफिकेशन के नाम पर बनाई जाने वाली इन पेंटिंग्स को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर हुआ अजीबोंगरीब हादसा

यह पूरी घटना देहरादून के आशारोड़ी-मोहब्बतवाला स्ट्रेच पर हुई, जो पिछले कुछ समय से लगातार हादसों का केंद्र बना हुआ है. कंटेनर ट्रक के ड्राइवर को जब दीवार पर बनी सड़क का धोखा हुआ, तो उसने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी और सीधे दीवार से जा भिड़ा. इस जबरदस्त टक्कर में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. गनीमत यह रही कि ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन इस अजीबोगरीब हादसे के बाद ड्राइवर गुस्से में लाल दिखाई दिया. इंटरनेट पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि आंखों का यह धोखा किसी की भी जान ले सकता है.

पहले भी हो चुके हैं कई भयंकर हादसे

यह इलाका सिर्फ इसी एक हादसे की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में यह स्ट्रेच हादसों का अड्डा बन चुका है. पिछले छह महीनों में इस दो किलोमीटर के दायरे में दर्जनों बड़े एक्सीडेंट्स हो चुके हैं. हाल ही में 20 सितंबर को सीमेंट से भरा एक ट्रक पलटने से एक बाइकर की मौत हो गई थी, और 6 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस बस को टक्कर मार दी थी. इन लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और अथॉरिटीज की नींद उड़ा दी है, और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के रोड मूरल्स ड्राइवरों का ध्यान क्यों भटका रहे हैं.

When the wall painting is too realistic. A truck driver just crashed into a mural on the Delhi–Dehradun Expressway thinking it was an open lane. 💀 https://t.co/IS1UkQtA6Q — Saffron Aura (@Saffron_Aura) October 17, 2026

सड़क सुरक्षा और ब्यूटीफिकेशन पर उठे गंभीर सवाल

इस हालिया घटना के बाद ट्रैफिक सेफ्टी और रोड डिजाइनिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि शहर को सुंदर बनाने के चक्कर में दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स या ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं बनाए जाने चाहिए जो चलते वाहनों के चालकों को भ्रमित कर सकें. एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें सही साइनेज, विजिबल बैरियर्स और ऐसी भ्रामक कलाकृतियों पर रोक शामिल है ताकि भविष्य में कोई दूसरा ड्राइवर इस तरह के धोखे का शिकार न बने.

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