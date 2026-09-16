रक्षा मंत्रालय का बड़ा एलान, सेना, नौसेना और वायु सेना में वीरता पुरस्कार पाने वाले जवानों और परिवारों को जीवन भर मिलेगी ट्रेन यात्रा की सुविधा

Indian Railways: एक अहम पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायु सेना मेडल (वीरता पुरस्कार) पाने वालों, उनके जीवनसाथी (विधवा/विधुर, जब तक वे दोबारा शादी न कर लें) और अविवाहित मरणोपरांत पुरस्कार पाने वालों के माता-पिता के लिए भारतीय रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड AC और AC चेयर कार में जीवन भर ट्रेन यात्रा की सुविधा को मंजूरी दी है.

सरकार की इस मंजूरी को लागू करने के लिए एक सुविधाजनक और पेपरलेस डिजिटल प्रक्रिया शुरू की गई है. योग्य लाभार्थी ‘इंडियन रेलवे कंसेशन कार्ड पोर्टल’ (IRCCP) – irccp.indianrail.gov.in/IRCCP – पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. पुष्टि (ऑथेंटिकेशन) के बाद ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाएंगे और IRCTC वेब पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग 01 नवंबर 2026 से शुरू होगी. यह सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण और सम्मान के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

किसे मिलेगी सुविधाएं?

पहले यात्रा की ऐसी सुविधाएं सिर्फ ‘चक्र’ सीरीज के अवॉर्ड पाने वालों को ही मिलती थीं. युद्ध के समय बहादुरी के लिए परम वीर चक्र, महा वीर चक्र और वीर चक्र और शांति के समय इन्हीं के बराबर माने जाने वाले अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र. बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायु सेना मेडल का क्रम वीर चक्र और शौर्य चक्र के बाद चौथा आता है.

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केंद्र सरकार देती हैं सुविधाएं

केंद्र सरकार बहादुरी पुरस्कार पाने वालों को कई सुविधाएं देती है, जिनमें आर्थिक लाभ, हवाई और रेल यात्रा में छूट और शैक्षणिक संस्थानों में उनके बच्चों के लिए आरक्षण शामिल है. राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी नीतियों के तहत कई तरह के लाभ देती हैं.

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