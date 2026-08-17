Home > देश > Deepak Mhaskey: कौन हैं दीपक म्हस्के? जिन्हें बीजेपी में मिली अमित मालवीय की जगह; क्या हैं छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता की 5 खासियत

Deepak Mhaskey: कौन हैं दीपक म्हस्के? जिन्हें बीजेपी में मिली अमित मालवीय की जगह; क्या हैं छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता की 5 खासियत

Deepak Mhaskey: बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का सोमवार को एलान किया है, इसके साथ ही पार्टी के सोशल मीडिया विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है. अब तक बीजेपी के डिजिटल कैंपेन का प्रमुख चेहरा रहे अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है.

By: Shristi S | Published: August 17, 2026 7:58:06 PM IST

कौन हैं दीपक म्हस्के? जिन्हें बीजेपी में मिली अमित मालवीय की जगह
कौन हैं दीपक म्हस्के? जिन्हें बीजेपी में मिली अमित मालवीय की जगह


Who Is Deepak Mhaskey: बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का सोमवार को एलान किया है, इसके साथ ही पार्टी के सोशल मीडिया विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है. अब तक बीजेपी के डिजिटल कैंपेन का प्रमुख चेहरा रहे अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर दीपक म्हस्के कौन हैं और बीजेपी ने उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी है. साथ ही में जानेंगे उनके बारे में वो 5 खासियत क्या है?

कौन हैं दीपक म्हस्के?

58 साल के दीपक म्हस्के का सफर काफी खार रहा है. उन्होंने करियर की शुरुआत केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर की और बाद में राजनीति, संगठन और चुनावी डेटा से जुड़े कामों में अपनी अहम पहचान बनाई है. वर्तमान में नितिन नबीन ने उन्हें पार्टी की IT सेल की कमान सौंपी हैं.

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दीपक म्हस्के की पांच खासियत- 

1. केमिस्ट्री प्रोफेसर से शुरू किया करियर- उन्होंने पेशेवर सफर की शुरुआत केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर शुरू की. शिक्षा के क्षेत्र से आने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की.

2. छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता रहे- दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ बीजेप में प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. पार्टी के पक्ष को मीडिया और जनता के सामने रखने का अनुभव अब सोशल मीडिया की जिम्मेदारी में उनके लिए अहम साबित हो सकता है. 

3. चुनावी डेटा और रणनीति की समझ- दीपक म्हस्के को चुनावी आंकड़ों और डेटा आधारित रणनीति की समझ रखने वाले नेताओं में गिना जाता है. आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट और वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि वोटर की पसंद, डिजिटल ट्रेंड और चुनावी डेटा को समझना भी इसका अहम हिस्सा है. 

4. बड़े संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव- म्हस्के इंजीनियर्स इंडिया लिमेटेड के बोर्ड में  गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भई काम कर चुके हैं. इससे उन्हें कॉरपोरेट और प्रशासनिक कामकाज का अनुभव मिला. 

5. CGMS के चेयरमैन की जिम्मेदारी- पिछले साल उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया था. यह संस्था सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद और सप्लाई से जुड़ी है. उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला.

अमित मालवीय ने दी बधाई

अमित मालवीय ने लिखा BJP टीम के सभी नए मेंबर्स को बधाई. ये अपॉइंटमेंट्स ऐसे समय में हुई हैं जब पार्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने और पार्टी का मैसेज पूरे देश में फैलाने के लिए तैयार है. मैं खास तौर पर दीपक महस्के को BJP IT सेल की कमान संभालने पर बधाई देता हूं. मैं प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, अशोक भट्ट और अरुण यादव को भी शुभकामनाएं देता हूं.

उन्होंने आगे कहा मैंने पिछले दस सालों में इन सभी के साथ मिलकर काम किया है. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके लीडरशिप में BJP डिजिटल कम्युनिकेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी. इसके बाद अमित मालवीय ने अपने सपोर्टर्स को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वे सभी इस मुश्किल सफर में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे.

ये भी पढ़ें: Amit Malviya: बीजेपी IT सेल से छुट्टी के बाद अमित मालवीय का आया पहला रिएक्शन? दीपक म्हस्के को लेकर कह दी ये बात

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