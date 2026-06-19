Home > देश > घर से दूर मौत, एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं हुआ: ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ असल में क्या हुआ था?

घर से दूर मौत, एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं हुआ: ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ असल में क्या हुआ था?

Lal Bahadur Shastri News: 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ऐतिहासिक समझौते के बाद, 11 जनवरी की रात भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी असाधारण सादगी, अडिग ईमानदारी और आंतरिक दृढ़ता थी.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 19, 2026 6:09:51 PM IST

घर से दूर मौत, एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं हुआ: ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ असल में क्या हुआ था.
घर से दूर मौत, एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं हुआ: ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ असल में क्या हुआ था.


Lal Bahadur Shastri News: 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ऐतिहासिक समझौते के बाद, 11 जनवरी की रात भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी असाधारण सादगी, अडिग ईमानदारी और आंतरिक दृढ़ता थी. वे बाहर से जितने विनम्र और शांत दिखते थे, भीतर से उतने ही मजबूत और कठोर फैसले लेने वाले राजनेता थे. आधिकारिक तौर पर इसे दिल का दौरा बताया गया, लेकिन परिवार का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था और उनके शरीर पर नीले निशान थे. रहस्य इसलिए गहरा गया क्योंकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ.

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए ताशकंद (वर्तमान उज्बेकिस्तान) में एक समझौता हुआ. देर रात करीब 1:30 बजे शास्त्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनका निधन हो गया.

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उनकी असामयिक और रहस्यमयी मौत से जुड़े सबसे बड़े अनसुलझे पहलू इस प्रकार है:-

विष दिए जाने का संदेह: शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया था कि उनके शरीर का रंग नीला पड़ गया था और उन्हें जहर दिए जाने का शक था.

संदिग्ध मौत और सबूत: शास्त्री जी के निजी चिकित्सक डॉ. चुग को उनके कमरे में अजीब लक्षण दिखे थे. आरोप है कि उनके बिस्तर के पास रखे पानी या दूध के थर्मस में कुछ मिलाया गया था.

पोस्टमार्टम न होना: परिवार की बार-बार मांग के बावजूद भारत या ताशकंद में शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जो इस रहस्य को और गहरा करता है.

दस्तावेजों को सार्वजनिक न करना: कई जांच आयोग बने, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी फाइलों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर आम जनता से गुप्त रखा गया.

उनके व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

अभूतपूर्व सादगी और त्याग: सादा जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र था.  प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे बहुत साधारण तरीके से रहते थे और उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी.

अडिग सत्यनिष्ठा: बतौर रेल मंत्री, एक बड़ी दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो उनकी उच्च कोटि की जवाबदेही को दर्शाता है

संकट के समय चट्टानी नेतृत्व: 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उनकी कूटनीतिक और साहसिक सोच ने पूरे देश का मनोबल बढ़ाया

उनके द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा “जय जवान जय किसान” उनकी इसी दूरदर्शिता का परिणाम था.

Tags: Indian history factsLal Bahadur Shastri
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