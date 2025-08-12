Home > देश > ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो

ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो

रोटी लेकर ढाबा मालिक के पास गए और उसे रोटी में भरी छिपकली दिखाई। उन्होंने ढाबा मालिक को बताया कि रोटी खाने वाले को खाना खाने के बाद उल्टी होने लगी थी। यह घटना कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित ढाबा रमैया में हुई। घटना के समय व्यक्ति अपने परिवार के साथ ढाबे पर खाना खा रहा था।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 12, 2025 09:39:49 IST

Dead Lizard Found Inside Tandoori Roti
Dead Lizard Found Inside Tandoori Roti

Kanpur:  अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर शायद आपके लिए नहीं है क्योंकि यह अलग-अलग जगहों, खासकर ढाबों पर खाने के आपके नज़रिए को बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ढाबे पर खाना खाते समय एक ग्राहक को तंदूरी रोटी में मरी हुई छिपकली मिलने से उसकी तबियत खराब हो गई, जब वह बीमार पड़ गया। तंदूरी रोटी रेस्टोरेंट और ढाबों में एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन इसे घर के बाहर खाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इसे बनाने के अस्वास्थ्यकर तरीके आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

तंदूरी रोटी में मिली छिपकली

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ग्राहक ढाबा मालिक से उस तंदूरी रोटी को लेकर बहस करते दिख रहे हैं जिसमें मरी हुई छिपकली मिली थी। वीडियो में दिख रहा है कि रोटी के साथ छिपकली भी पकाई गई थी, जिसकी वजह से वह अंदर तक फंस गई और पहली नज़र में छिपकली को पहचानना मुश्किल हो गया।

कानपुर का है मामला

हालांकि, रोटी लेकर ढाबा मालिक के पास गए और उसे रोटी में भरी छिपकली दिखाई। उन्होंने ढाबा मालिक को बताया कि रोटी खाने वाले को खाना खाने के बाद उल्टी होने लगी थी। यह घटना कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित ढाबा रमैया में हुई। घटना के समय व्यक्ति अपने परिवार के साथ ढाबे पर खाना खा रहा था।

फतेहपुर मकबरा बना जंग का मैदान, हिंदुओं ने लहराया भगवा झंडा तो मुसलमानों ने… VIDEO देख खौल उठेगा हर कट्टर मुस्लिम का

स्वच्छता के स्तर पर गंभीर चिंताएँ

इस घटना ने इन रेस्टोरेंट और ढाबों में स्वच्छता के स्तर पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। ये रेस्टोरेंट और ढाबों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट के खिलाफ जाँच शुरू

खबरें हैं कि घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद रेस्टोरेंट के खिलाफ जाँच शुरू की जा सकती है।

Delhi Rain: दिल्ली बना Hill Station! आसमान से बरस रहे सफेद मोती, जानिए कब तो जारी रहेगा बारिश का ये हसीन सिलसिला

Tags: kanpur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो
ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो
ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो
ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?