ढाबे के तंदूरी रोटी में मिली मरी हुई छिपकली, खाने के बाद शख्स का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा है वीडियो

Kanpur: अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर शायद आपके लिए नहीं है क्योंकि यह अलग-अलग जगहों, खासकर ढाबों पर खाने के आपके नज़रिए को बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ढाबे पर खाना खाते समय एक ग्राहक को तंदूरी रोटी में मरी हुई छिपकली मिलने से उसकी तबियत खराब हो गई, जब वह बीमार पड़ गया। तंदूरी रोटी रेस्टोरेंट और ढाबों में एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन इसे घर के बाहर खाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इसे बनाने के अस्वास्थ्यकर तरीके आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

तंदूरी रोटी में मिली छिपकली

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ग्राहक ढाबा मालिक से उस तंदूरी रोटी को लेकर बहस करते दिख रहे हैं जिसमें मरी हुई छिपकली मिली थी। वीडियो में दिख रहा है कि रोटी के साथ छिपकली भी पकाई गई थी, जिसकी वजह से वह अंदर तक फंस गई और पहली नज़र में छिपकली को पहचानना मुश्किल हो गया।

कानपुर का है मामला

हालांकि, रोटी लेकर ढाबा मालिक के पास गए और उसे रोटी में भरी छिपकली दिखाई। उन्होंने ढाबा मालिक को बताया कि रोटी खाने वाले को खाना खाने के बाद उल्टी होने लगी थी। यह घटना कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित ढाबा रमैया में हुई। घटना के समय व्यक्ति अपने परिवार के साथ ढाबे पर खाना खा रहा था।

स्वच्छता के स्तर पर गंभीर चिंताएँ

इस घटना ने इन रेस्टोरेंट और ढाबों में स्वच्छता के स्तर पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। ये रेस्टोरेंट और ढाबों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट के खिलाफ जाँच शुरू

खबरें हैं कि घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद रेस्टोरेंट के खिलाफ जाँच शुरू की जा सकती है।