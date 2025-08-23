Home > देश > नॉक-नॉक! राजधानी में 15 लाख से कम में घर खरीदने का आखिरी मौका, जानिए किस तारीख तक जारी है ये स्कीम

DDA Apna Ghar Awaas Yojana: अगर आप भी बेघर हैं और दिल्ली में अपना खुद का आशियाना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये आखिरी मौका है। जी हाँ राजधानी  दिल्ली में कम कीमत पर अपने सपनों का घर खरीदने का यह आखिरी मौका है।

Published: August 23, 2025 14:08:33 IST

DDA apna awaas Yojana
DDA apna awaas Yojana

DDA Apna Ghar Awaas Yojana: अगर आप भी बेघर हैं और दिल्ली में अपना खुद का आशियाना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये आखिरी मौका है। जी हाँ राजधानी  दिल्ली में कम कीमत पर अपने सपनों का घर खरीदने का यह आखिरी मौका है। दरअसल DDA  का अपना घर आवास योजना के तहत कम कीमत पर फ्लैट बुक करने का समय अब ​​खत्म होने के कागार पर है। इस योजना के मुताबिक घर खरीदने वाले को 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए अंतिम तारीख 26 अगस्त 2025 है।

इन इलाकों में ले सकते हैं घर 

 वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस योजना में दिल्ली के तीन इलाकों सिरसापुर, लोकनायकपुरम और नरेला में अलग-अलग वर्गों के लिए फ्लैट अभी भी उपलब्ध हैं। वहीँ डीडीए ने यह योजना 27 मई 2025 को शुरू की थी। इस योजना में लगभग 7500 फ्लैट बुकिंग के लिए रखे गए थे। इनमें से अधिकतर फ्लैट बिक चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ फ्लैट बाकी हैं, जिन्हें आप बुक कर सकते हैं। वहीँ सिरसापुर में 564 एलआईजी फ्लैट, लोकनायकपुरम में 150 एलआईजी और 96 एमआईजी फ्लैट, और नरेला में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट बिक्री के लिए थे। अब इनमें से कुछ ही बचे हैं, इसलिए जल्दी करना ज़रूरी है।

15 लाख से कम में मिलेगा घर 

दरअसल, इस स्कीम में डिस्काउंट भी काफी अच्छा है। सिरसापुर में 1 BHK LIG फ्लैट्स, जिनका साइज 35.76 से 36.39 वर्ग मीटर है, 25 फीसदी की छूट के साथ 13.06 लाख रुपये से 13.28 लाख रुपये में उपलब्ध हैं। लोकनायकपुरम में 1 BHK LIG फ्लैट्स, जिनका साइज 42 से 44.46 वर्ग मीटर है, 25 फीसदी की छूट के साथ 20.24 लाख रुपये से 21.35 लाख रुपये में उपलब्ध हैं। वहीं, लोकनायकपुरम में 2 BHK MIG फ्लैट्स, जिनका साइज 134 से 141 वर्ग मीटर है, 15 फीसदी की छूट के साथ 1.003 से 1.0455 करोड़ रुपये में उपलब्ध हैं। नरेला में EWS फ्लैट्स 61 से 66.4 वर्ग मीटर हैं और 15 फीसदी की छूट के साथ 27.20 लाख रुपये से 29.75 लाख रुपये में उपलब्ध हैं। नरेला में ही 2 BHK एमआईजी फ्लैट 85 लाख रुपये से 1.0370 करोड़ रुपये और 3 BHK एचआईजी फ्लैट 1.19 करोड़ रुपये से 1.47 करोड़ रुपये में उपलब्ध हैं, जिन पर 15 प्रतिशत की छूट है।

