Dawood Ibrahim Lifestyle: 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के बाद जब से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भागा है, तब से भारत के मोस्ट-वांटेड आदमी दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी रहस्य और साज़िश में डूबी हुई है. इतना कि पिछले दो दशकों में अंडरवर्ल्ड डॉन की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है. अब, पूर्व FBI एजेंट कामरान फरीदी, जो दाऊद के नेटवर्क में घुसपैठ करने का दावा करता है, उसने उसकी निजी ज़िंदगी और ISI और लश्कर के साथ उसके रिश्तों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने यह भी दावा किया कि असली दाऊद फिल्म धुरंधर में दिखाए गए कमज़ोर, बूढ़े आदमी से बहुत अलग था.

कैसी है असल में दाऊद की जिंदगी

इंडिया टुडे के पॉडकास्ट में, फरीदी, जो सूडान, चाड और घाना जैसे संघर्ष वाले इलाकों में FBI के लिए काम करने का दावा करता है, उन्होंने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में बहुत एक्टिव था और अपनी डी-कंपनी के ज़रिए अपना मज़बूत क्राइम और ड्रग नेटवर्क चलाता रहता है. अपने एक घंटे के पॉडकास्ट में, उन्होंने 70 साल के गैंगस्टर की एक बहुत अलग तस्वीर दिखाई, जो जासूसी थ्रिलर धुरंधर में दिखाई गई थी.

फिल्म में, दाऊद, जिसे ‘बड़े साहब’ कहा गया है, उसको बहुत बीमार और बिस्तर पर दिखाया गया है. हालांकि, फरीदी, जो दाऊद के साथ पार्टियों और बिजनेस मीटिंग में शामिल होने का दावा करते हैं, उन्होंने कहा कि असलियत बिल्कुल अलग थी. पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक ने दावा किया कि दाऊद अपने नेटवर्क के ऑपरेशन्स में एक्टिव रूप से शामिल है और भारत और पाकिस्तान में ड्रग्स के धंधे पर पैनी नज़र रखता है. उन्होंने माना कि कुख्यात डॉन को पाकिस्तान के सिक्योरिटी सर्कल में ‘बड़े साब’ या ‘बड़े वाले’ कहा जाता है.

अभी भी कराची के क्लिफ्टन में रहता है

फरीदी ने यह भी दावा किया कि हाल के भारत-पाकिस्तान तनाव के बावजूद, दाऊद ने कराची के भारी सुरक्षा वाले क्लिफ्टन इलाके से अपनी जगह नहीं बदली है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी घोषित दाऊद अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आराम से रहता है. लेकिन, फरीदी ने आरोप लगाया कि जब भी भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, दाऊद कई सेफहाउस में घूमता है. उसने दावा किया कि उसे इस्लामाबाद समेत ऐसे तीन ठिकाने पता हैं.

उसने इस दावे को भी गलत बताया कि दाऊद के क्लिफ्टन घर के नीचे एक सीक्रेट सुरंग थी. हालांकि, फरीदी ने दावा किया कि घर के पीछे एक रास्ता है जो एक मजार (मंदिर) की ओर जाता है, ऐसी जगह जहां अक्सर बड़ी भीड़ आती है. फरीदी ने कहा, “अगर वह वहां से भाग जाता है, तो उसके पकड़े जाने की संभावना कम है.”

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