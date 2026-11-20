Dawood Ibrahim House Demolition Case: मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार की पुश्तैनी जर्जर पुरानी इमारत को गिराने की कार्रवाई अब कानूनी पेच में फंस गई है. दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था. इमारत का करीब 60 से 70 फीसदी हिस्सा गिराया भी जा चुका था, लेकिन तभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी. अदालत ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. ऐसे में सवाल है उठता है कि जिस इमारत को जर्जर बताकर गिराने का फैसला लिया गया, वहां अचानक कार्रवाई क्यों रोकनी पड़ी?

70 फीसदी इमारत गिरने के बाद क्यों लगा ब्रेक?

BMC ने मुसाफिरखाना को खतरनाक और जर्जर घोषित किया और 18 और 19 नवंबर को गिराने की कार्रवाई शुरू की. कॉर्पोरेशन के प्लान के मुताबिक, बिल्डिंग का एक हिस्सा भिंडी बाज़ार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सड़क चौड़ी करने में रुकावट डाल रहा था.

हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान, बिल्डिंग के अंदर पुराने प्रार्थना हॉल को लेकर विवाद हो गया. मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां दो स्थानीय निवासियों ने गिराने के खिलाफ याचिका दायर की. सुनवाई के बाद, कोर्ट ने आगे गिराने पर रोक लगाने का आदेश दिया. नतीजतन, प्रार्थना हॉल, उसके ऊपर पहली मंज़िल का एक हिस्सा और बिल्डिंग का पिछला हिस्सा गिराने का काम रोक दिया गया.

वक्फ प्रॉपर्टी के दावे की वजह से कार्रवाई रुकी

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दावा किया कि वे वक्फ संस्था के स्टेकहोल्डर और लाभार्थी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 17 नवंबर को बिल्डिंग पर एक नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें निवासियों को 18 नवंबर तक जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था. उनके मुताबिक, इतनी कम डेडलाइन नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है.

पिटीशन में वक्फ बोर्ड की 2023 में फाइल की गई सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के 2025 के ऑर्डर का हवाला दिया गया. पिटीशनर्स ने इस बात पर भी एतराज जताया कि BMC सिर्फ मस्जिद को इबादत की जगह बताकर काम कर रही है.

हाई कोर्ट ने पिटीशनर्स को फटकार भी लगाई

सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने पिटीशनर्स से पूछा कि उन्होंने अपनी पिटीशन में पहले के नोटिस और फाइनल ऑर्डर की जानकारी क्यों नहीं दी. BMC की तरफ से सीनियर एडवोकेट अनिल सखारे ने कहा कि बिल्डिंग के बारे में पहला नोटिस 2018 में जारी किया गया था. कोर्ट ने पिटीशनर्स को ज़रूरी फैक्ट्स छिपाने के खिलाफ चेतावनी दी. बेंच ने साफ कहा कि कोर्ट को गुमराह करने या उसकी अहमियत कम करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

हाई कोर्ट ने फिलहाल सभी पार्टियों को स्टेटस को बनाए रखने और आगे कोई तोड़-फोड़ न करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान, BMC ने साइट से अपने कर्मचारियों और रिसोर्स हटाने के लिए 30 मिनट का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी अपनी स्थिति साफ करने के लिए एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है. मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. फिलहाल, दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ी इस पुरानी बिल्डिंग का भविष्य कोर्ट के अगले फैसले पर निर्भर करता है.