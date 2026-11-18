मुंबई के भिंडी बाजार में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर और ऑफिस वाली जर्जर इमारत को गिराने की तैयारी है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना को 18 और 19 नवंबर 2026 को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। इस दौरान इलाके में पुलिस बल तैनात रहेगा.

पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित यह इमारत सीएस नंबर 4315 के अंतर्गत आती है. बीएमसी ने इसे सी-1 श्रेणी की बेहद खतरनाक इमारत घोषित किया है. बताया जाता है कि इसी परिसर में दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर और ऑफिस भी रहा है, जहां 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश रचे जाने का दावा किया जाता है.

हाईकोर्ट के आदेश के तहत होगी कार्रवाई

बीएमसी के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को इस इमारत को लेकर आदेश दिया था. इसके बाद इसे खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई. हालिया निरीक्षण में पाया गया कि इमारत लगभग खाली हो चुकी है. हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर बने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है.

बीएमसी का कहना है कि इमारत की जर्जर हालत से वहां आने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वालों की जान को खतरा है. इसके अलावा, सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण में भी इसका कुछ हिस्सा बाधा बन रहा है.

प्रार्थना हॉल के इस्तेमाल करने वालों को वैकल्पिक जगह

बीएमसी के नोटिस के अनुसार, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों को दो विकल्प दिए हैं. इनमें अन नसर टावर के सेक्टर-4 में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना या दूसरी जगह किराये पर लेने के लिए आर्थिक सहायता देना शामिल है.

बीएमसी ने लोगों को कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक वस्तुओं को सम्मानपूर्वक सुरक्षित हटाने के साथ पूरी इमारत खाली करने का निर्देश दिया है.

स्थानीय लोगों ने नोटिस पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, स्थानीय लोगों और ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने बीएमसी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. उनका दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी ने महज 24 घंटे का समय देकर नोटिस जारी किया, जिससे उन्हें अदालत जाने का पर्याप्त मौका नहीं मिला. बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि 18 और 19 नवंबर को पुलिस बंदोबस्त के बीच इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी.

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