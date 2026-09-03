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Maharashtra: 200 साल बाद परिवार में हुआ बेटी का जन्म, शोभायात्रा निकालकर स्वागत, क्या रखा गया नाम?

Beed News: परिवार के अनुसार, पिछले चार पीढ़ियों से उनके घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था. आज पांचवीं पीढ़ी में पोती का स्वागत करते हुए दादाजी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि घर में बेटी का होना सौभाग्य की बात है. इतने सालों से हमें बेटी न होने की कसक थी, जो आज पूरी हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: September 3, 2026 9:09:37 PM IST

बीड में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म
बीड में चार पीढ़ियों के बाद परिवार में बेटी का जन्म


Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में स्थित दहीफले परिवार में तब्बल चार पीढ़ियों (लगभग 200 वर्षों) के बाद एक बेटी का जन्म हुआ है. इस खुशी में परिजनों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवजात बच्ची और उसकी मां का ढोल-नगाड़ों की थाप पर भव्य रथ में शोभायात्रा (मिरवणूक) निकालकर स्वागत किया गया.

परिवार के अनुसार, पिछले चार पीढ़ियों से उनके घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था. आज पांचवीं पीढ़ी में पोती का स्वागत करते हुए दादाजी भावुक हो गए. उन्होंने कहा, “घर में बेटी का होना सौभाग्य की बात है. इतने सालों से हमें बेटी न होने की कसक थी, जो आज पूरी हो गई.” दादी ने बताया कि अस्पताल में ही उन्होंने गाजे-बाजे के साथ बच्ची को घर लाने का फैसला कर लिया था और उसका नाम ‘गार्गी’ रखा गया है.

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दादा ने ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ का नारा दिया

बच्ची के दादा ने कहा कि हमारे परिवार में चार पीढ़ियों के बाद लड़की का जन्म हुआ है. जहां देश में कन्या भ्रूण हत्या पर चर्चा होती है, इसे नकारात्मक रूप से देखा जाता है. मेरे परिवार में सभी खुश हैं. मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं. मैंने इसके जरिए ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ का नारा दिया है.

बच्ची के पिता ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “आमतौर पर लोग बेटा होने की कामना करते हैं, लेकिन बेटी होने का अहसास और आनंद अलग ही होता है. बेटियों का लगाव पिता से ज्यादा होता है. हम अपनी बेटी को फूल की तरह नाज-नखरों से पालेंगे.”

सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहा?

इस अनोखे स्वागत की सराहना करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अनंत इंगले ने कहा कि आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटियों के जन्म को लेकर संकीर्ण मानसिकता देखी जाती है. ऐसे में दहीफले परिवार ने बेटी के जन्म पर उत्सव मनाकर पूरे समाज को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है.

Tags: Maharashtra News
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