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Datia Bypoll 2026: दतिया में 72% वोटिंग, किसको मिलेगा फायदा? जानें कब आएंगे नतीजे

Datia Bypoll 2026: वानखड़े ने कहा कि सभी पोलिंग स्टेशनों से डेटा मिलने के बाद ऑफिशियल वोटर टर्नआउट की घोषणा की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जहां 220,344 वोटर 21 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे.

By: Divyanshi Singh | Published: July 30, 2026 11:08:29 PM IST

दतिया उपचुनाव: बंपर वोटिंग के किसको फायदा?
दतिया उपचुनाव: बंपर वोटिंग के किसको फायदा?


Datia Bypoll 2026: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार (30 जुलाई) को शांति से खत्म हो गई, शाम 6 बजे तक लगभग 72 परसेंट वोटिंग हुई. कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे खत्म हुई. वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और दतिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने मीडिया को बताया कि वोटर सुबह-सुबह पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने लगे और जोश के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया.

उन्होंने कहा, “वोटिंग शांति से खत्म हुई. 71.40 परसेंट वोटरों ने वोट डाला. यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है. कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है, न ही कोई अनहोनी हुई है. 2023 के विधानसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा 80.20 परसेंट वोटिंग हुई थी.”

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बनाए गए थे 291 पोलिंग स्टेशन 

वानखड़े ने कहा कि सभी पोलिंग स्टेशनों से डेटा मिलने के बाद ऑफिशियल वोटर टर्नआउट की घोषणा की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जहां 220,344 वोटर 21 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे. 291 पोलिंग स्टेशनों में से 186 ग्रामीण इलाकों में और 105 शहरी इलाकों में थे. कुल योग्य वोटर 116,088 पुरुष और 104,246 महिलाएँ थीं.

वोटिंग के दौरान सत्ता का खुला दुरुपयोग – कांग्रेस

राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन वोटिंग के लिए पूरी तरह अलर्ट रहा. इस बीच, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोटिंग के दौरान सत्ता का खुला दुरुपयोग हुआ. पार्टी ने X पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि पुलिस रामसागर में पोलिंग स्टेशन नंबर 51 से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बिना कोई कारण बताए ले गई, ताकि निष्पक्ष वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डाली जा सके और बूथ कैप्चरिंग को आसान बनाया जा सके.

कांग्रेस ने मांग की, “चुनाव आयोग को तुरंत दखल देना चाहिए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.” अगर चुनाव के दौरान सिर्फ़ विपक्ष के पोलिंग एजेंट को ही हटाया जाता है, तो लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है.”

किसी भी एजेंट के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई – DM

जब इन आरोपों के बारे में पूछा गया, तो वानखड़े ने कहा कि किसी भी एजेंट के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई. उन्होंने आगे कहा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों को ज़रूर हटाया गया था, जिनमें BJP और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा बलों की 16 कंपनियाँ तैनात की गई थीं, और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया था. वोटिंग के दौरान पुलिस और प्रशासन सतर्क रहा, और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नज़र रखी.

दतिया उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवार

पुलिस ने दूसरे ज़िलों से लगी सीमाओं पर भी गहन तलाशी ली. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दतिया सीट के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है. आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव भी मैदान में हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन तीनों के अलावा, 18 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं. बड़ी राजनीतिक पार्टियों के डायनामिक्स.

कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने जीत का दावा किया

कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने वोट डालकर डेमोक्रेसी के इस महापर्व में हिस्सा लिया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें इलाके के लोगों से ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और कांग्रेस ज़रूर जीतेगी. BJP कैंडिडेट तिवारी ने अलग-अलग पोलिंग स्टेशनों का इंस्पेक्शन किया और वोटिंग के इंतज़ाम का रिव्यू किया. रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा ले रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वोटर्स डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के फेवर में वोट करेंगे.

BJP कैंडिडेट जीतेगा – नरोत्तम मिश्रा

पूर्व होम मिनिस्टर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भी वोट डाला और BJP कैंडिडेट की जीत का दावा किया. वोटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव ने कहा कि लोग डेमोक्रेसी के इस महापर्व में जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि वोटिंग शांति से हो रही है. इस बीच, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “हज़ारों कांग्रेस वर्कर्स डेमोक्रेसी की जीत के लिए फ्रंट लाइन पर हैं! दतिया ने मध्य प्रदेश में ‘सरकारी अराजकता’ का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है.”

BJP ने आशुतोष तिवारी पर दांव 

इससे पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, BJP के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पटवारी समेत कई अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर X पोस्ट कर वोटरों से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की थी. BJP ने इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया और RSS बैकग्राउंड से आने वाले आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज़्यादा वोटों से हराया था.

हालांकि, दिल्ली की एक अदालत ने अप्रैल में भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई थी, जो ज़रूरी है.

Tags: Datia Bypoll 2026
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