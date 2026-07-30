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दतिया विधानसभा उपचुनाव में बवाल, पोलिंग एजेंट को उठा ले गई पुलिस; अब तक 69.36% वोटिंग

Datia By Election: जिगना बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BJP पर बाहरी लोगों से वोटिंग में धांधली करवाने का भी आरोप लगाया. पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, "कांग्रेस हारने पर आरोप लगाती है. यह उनकी हताशा और निराशा दिखाता है."

By: Divyanshi Singh | Published: July 30, 2026 6:08:45 PM IST

Datia by-election:रामसागर से पार्टी एजेंट को उठा ले गई पुलिस
Datia by-election:रामसागर से पार्टी एजेंट को उठा ले गई पुलिस


Datia Election:दतिया विधानसभा उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 69.36% वोटिंग हो चुकी है. इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने सिरोली में गड़बड़ी को लेकर चिंता जताई है. पार्टी उम्मीदवार घनश्याम सिंह पहुंचे और अधिकारियों से बात की. घनश्याम का मुकाबला BJP के आशुतोष तिवारी से है.

वोटिंग में धांधली करवाने का भी आरोप

जिगना बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BJP पर बाहरी लोगों से वोटिंग में धांधली करवाने का भी आरोप लगाया. पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, “कांग्रेस हारने पर आरोप लगाती है. यह उनकी हताशा और निराशा दिखाता है.”

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कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को ले गई पुलिस

पुलिस रामसागर गांव के एक पोलिंग स्टेशन से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को ले गई. जब उसके साथियों ने इस घटना का वीडियो बनाया, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. हालांकि, कांग्रेस नेताओं के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने पोलिंग एजेंट को छोड़ दिया.

बनाए गए 291 पोलिंग स्टेशन

दतिया में 291 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 220,400 वोटर वोट डाल रहे हैं. वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. दतिया सीट तब खाली हुई थी जब कांग्रेस के राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक से जुड़े एक फ्रॉड केस में MP-MLA कोर्ट ने दो साल जेल की सज़ा सुनाई थी.

Tags: Datia By Election
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