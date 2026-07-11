Blind Murder: अमेरिका के किताब ने सुलझाया भारत का सबसे बड़ा मर्डर केस, पसीने की एक बूंद में छिपा था पूरा रहस्य; कहानी सुन भूल जाएंगे दृश्यम

MP Blind Murder:कभी-कभी एक हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, सही जानकारी की भी जरूरत होती है. मध्य प्रदेश के दमोह का एक ऐसा ही मामला आज भी देश के सबसे चर्चित ब्लाइंड मर्डर केसों में गिना जाता है. इस केस में पुलिस ने 17 महीने तक हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा. फिर एक दिन एक अमेरिकी फोरेंसिक केस स्टडी ने जांच की दिशा ही बदल दी और वह रहस्य खुल गया, जिसने सभी को चौंका दिया.

शुरू हुई रहस्यमयी कहानी

14 मई 2023 को दमोह जिले के एक खेत से पुलिस को एक नर कंकाल मिला. कपड़ों और बेल्ट के आधार पर पथरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा ने उसकी पहचान अपने 10वीं में पढ़ने वाले बेटे जयराज के रूप में की. परिवार को लगा कि महीनों से लापता उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा.लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी.

DNA रिपोर्ट ने पुलिस को उलझा दिया

पहचान की पुष्टि के लिए पुलिस ने माता-पिता और कंकाल का DNA टेस्ट कराया. रिपोर्ट आई तो सभी हैरान रह गए. DNA मैच ही नहीं हुआ.पुलिस ने दोबारा सैंपल लेकर दूसरी फोरेंसिक लैब से जांच कराई, लेकिन नतीजा वही रहा. अब सवाल यह था कि अगर कंकाल जयराज का नहीं है, तो फिर वह किसका है?

IVF से जुड़ा था पूरा रहस्य

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जयराज का जन्म IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) तकनीक से हुआ था. इसी वजह से सामान्य DNA जांच में माता-पिता से उसका मिलान नहीं हो पा रहा था.IVF सेंटर से स्पर्म डोनर की जानकारी मांगी गई, लेकिन गोपनीयता नियमों का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया. जांच फिर एक बार रुक गई.

जब एक किताब बनी पुलिस की सबसे बड़ी मददगार

तत्कालीन एएसपी संदीप मिश्रा लगातार फोरेंसिक और DNA जांच से जुड़ी किताबें पढ़ रहे थे. इसी दौरान उन्हें अमेरिका के एक पुराने केस की स्टडी मिली, जिसमें IVF से जन्मे बच्चों की पहचान उनके पुराने इस्तेमाल किए गए सामान से की गई थी.उस केस में बच्चों के कपड़े, खिलौने और अन्य वस्तुओं पर मौजूद लार, पसीने और त्वचा के सूक्ष्म अंशों से DNA प्रोफाइल तैयार की गई थी.यही पढ़कर दमोह पुलिस को नई दिशा मिली.

पुराने खिलौनों और कपड़ों ने खोल दिया राज

पुलिस ने जयराज के घर से उसके पुराने कपड़े, खिलौने, स्कूल आई-कार्ड, ग्लव्स, टोपी और अन्य सामान जब्त किए. इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया.इस बार जांच सफल रही और वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया कि खेत से मिला कंकाल वास्तव में जयराज का ही था.

फिर सामने आया हत्या का असली कारण

जांच शुरू से ही परिवार के एक रिश्तेदार मानवेंद्र पर केंद्रित थी. परिवार का आरोप था कि उसकी नजर करोड़ों रुपये की संपत्ति पर थी.सख्ती से पूछताछ करने पर मानवेंद्र टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली.उसने बताया कि लक्ष्मण पटेल की करीब 100 एकड़ जमीन, मकान और अन्य संपत्ति पर कब्जा पाने की लालच में उसने जयराज को मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने खेत ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया.

17 महीने बाद मिला इंसाफ

वैज्ञानिक जांच, नई तकनीक और धैर्य के दम पर पुलिस ने आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली. यह मामला आज भी इस बात का उदाहरण माना जाता है कि आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान और सही दिशा में की गई जांच वर्षों पुराने और बेहद उलझे मामलों को भी सुलझा सकती है.

दमोह का यह मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि पुलिस जांच, फोरेंसिक विज्ञान और धैर्य की मिसाल भी है. अगर उस अमेरिकी केस स्टडी से मिली जानकारी जांच अधिकारियों तक न पहुंचती, तो शायद यह ब्लाइंड मर्डर हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाता.