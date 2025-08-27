Home > देश > गर्म लोहे से… दलित छात्र के साथ ऐसी हैवानियत, आंध्र प्रदेश में दोस्तों ने ही किया खतरनाक कांड

गर्म लोहे से… दलित छात्र के साथ ऐसी हैवानियत, आंध्र प्रदेश में दोस्तों ने ही किया खतरनाक कांड

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से एक झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल यहाँ के मोरमपुडी इलाके के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में दो छात्रों ने अपने ही दोस्त के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

August 27, 2025

Dalit Student Assaulted: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से एक झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल यहाँ के मोरमपुडी इलाके के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में दो छात्रों ने अपने ही दोस्त के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, 18 अगस्त को दोनों ने अपने साथी के पेट और हाथों को गर्म लोहे के डिब्बे से दाग दिया। पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।

Camera हुआ गायब 

वहीँ इस मामले के बाद पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि घटना में शामिल तीनों छात्र दलित समुदाय से हैं। यह क्रूरता एक सीसीटीवी कैमरा गायब होने से शुरू हुई थी। वहीँ 16 अगस्त को हॉस्टल में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जा रही थी। इसी दौरान आरोपी छात्रों ने कैमरा निकालकर पीड़ित के बैग में रख दिया। कैमरा गायब होने पर वार्डन ने छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया।

ऐसे लिया बदला 

वहीँ पीड़ित ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उसके दोस्तों ने उसके बैग में कैमरा रख दिया था। यह सुनकर आरोपी भड़क गए और बदला लेने के लिए ये कदम उठाया । वहीँ आपको बता दें, 18 अगस्त को उन्होंने पीड़ित को हॉस्टल के कमरे में पकड़ लिया। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने उसके पेट और हाथों को गर्म लोहे के डिब्बे से झुलसा दिया। पीड़ित दर्द से तड़पने लगा। जिसके बाद मौके पर ही हड़कंप मच गया।

