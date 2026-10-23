मंच पर बना रावण, असल जिंदगी में बना भगवान! अमृतसर हादसे में जान देकर सैकड़ों लोगों का मसीहा बना ये शख्स!

हर साल दशहरा के अवसर पर भारत के लोग रामलीला और रावण दहन देखने के लिए काफी उत्साहित होते हैं. इस दौरान रावण का किरदार सबसे मजबूत नजर आता है—एक हट्टा-कट्टा इंसान जो शायद इसी किरदार को निभाने के लिए बना होता है. रावण दहन के बाद अक्सर लोग उस रावण को भी भूल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले एक शख्स को आज भी दुनिया जीवनदाता के तौर पर याद करती है. उनका नाम है दलबीर सिंह, जिन्होंने 2018 की रामलीला में रावण का रोल अदा किया, लेकिन उस रात उनका किरदार सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी जान देकर असली हीरो होने की मिसाल पेश की.

‘रावण’ के किरदार के बाद निभाया ‘भगवान’ का रोल

ये घटना 19 अक्टूबर 2018 की है, जब अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास दशहरा सेलिब्रेशन चल रहा था. चारों तरफ खुशी का माहौल था और लोग रावण दहन देखने के लिए रेलवे ट्रैक के पास भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे. दलबीर सिंह, जो एक लोकल रामलीला परफॉर्मर थे, ने उस साल रावण का रोल प्ले किया था. वे अपना परफॉर्मेंस खत्म करने और सम्मान पाने के बाद कॉस्ट्यूम में ही घर लौट रहे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रात बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वह रात सैकड़ों परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला जख्म दे जाएगी. तभी अचानक पटरियों के पास खड़े लोगों की तरफ एक तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन आ गई और कुछ ही सेकंड में जश्न मातम में बदल गया.

जब खूंखार किरदार ने दिखाई असली इंसानियत

ट्रेन को नजदीक आते देख दलबीर ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना भीड़ की तरफ दौड़ लगा दी. रामलीला में भले ही उन्होंने रावण का नेगेटिव किरदार निभाया हो, लेकिन रियल लाइफ में उनके अंदर एक सच्चा हीरो छिपा था. उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाकर लोगों को चेतावनी दी और अपनी जान जोखिम में डालकर कई अनातप-शनातप खड़े लोगों को पटरियों से खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई लोगों की जान बचाने के बाद वह खुद ट्रेन की चपेट में आ गए और इस हादसे में उनकी मौत हो गई. उस रात उस शख्स ने साबित कर दिया कि असली बहादुरी बड़प्पन दिखाने में नहीं, बल्कि वक्त पड़ने पर दूसरों की जान बचाने के फैसले में होती है.

परिवार से छिन गया इकलौता सहारा

इस भयानक हादसे ने दलबीर के परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया. वे अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और काइट मेकर का छोटा सा काम करके अपना घर चलाते थे. उनकी शादी को अभी मुश्किल से एक साल ही हुआ था और वे अपने पीछे अपनी पत्नी, आठ महीने की छोटी सी बेटी और बुजुर्ग मां को छोड़ गए थे. घर का चिराग बुझने के बाद उस छोटे से परिवार के सामने जीवन गुजारने का बड़ा संकट खड़ा हो गया. एक तरफ जहां पूरी दुनिया दलबीर की बहादुरी के किस्से गा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार उस खालीपन को जीने के लिए मजबूर था जो कभी नहीं भर सकता था.

इतिहास बन गई अमृतसर की वो रात

अमृतसर की इस ट्रेन ट्रेजेडी में करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे ने देश भर में क्राउड सेफ्टी और रेलवे ट्रैक के पास होने वाले आयोजनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. दलबीर सिंह की कहानी आज भी लोगों के दिलों में इसलिए जिंदा है क्योंकि इसमें एक दिल दहला देने वाला विरोधाभास है. जिस शख्स ने शाम को मंच पर बुराई के प्रतीक रावण का रोल किया था, उसी ने असल जिंदगी में अपनी जान देकर नेकी की सबसे बड़ी मिसाल कायम की. दशहरा के उस दिन रावण का पुतला तो जलकर राख हो गया, लेकिन दलबीर सिंह का यह त्याग हमेशा के लिए अमर हो गया.

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