Home > देश > Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में उठेगा नया चक्रवाती तूफान! IMD का अलर्ट, ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में उठेगा नया चक्रवाती तूफान! IMD का अलर्ट, ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 16 नवंबर की शाम तक यह सिस्टम सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है.

By: Shristi S | Published: November 14, 2026 10:27:44 PM IST

बंगाल की खाड़ी में उठेगा नया चक्रवाती तूफान! IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठेगा नया चक्रवाती तूफान! IMD का अलर्ट


IMD Cyclone Warning: बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. समुद्र के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 16 नवंबर की शाम तक यह सिस्टम सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. इसके असर से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के साथ ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ गया है. 

तूफ़ान कैसे मज़बूत हो रहा है?

IMD के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया अब एक साफ़ लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. यह सिस्टम सेंट्रल अंडमान सागर और आस-पास के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से बना है.

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मौसम विभाग का अनुमान है कि यह अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़कर डिप्रेशन में बदल सकता है. इसके बाद इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर की शाम तक सेंट्रल और उससे सटे पश्चिम-सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक तूफ़ान में बदलने की उम्मीद है.

ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट

इस वेदर सिस्टम की वजह से 14 से 20 नवंबर तक अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. 14 से 16 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी उम्मीद है.

ओडिशा में 18 नवंबर को भारी बारिश और 19-20 नवंबर को कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. तटीय आंध्र प्रदेश में भी 18 और 20 नवंबर को भारी बारिश और 19 नवंबर को बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. इसलिए, तटीय इलाकों में रहने वालों को मौसम की चेतावनी पर नज़र रखने की सलाह दी गई है.

हवा की स्पीड 80 km प्रति घंटे तक पहुंच सकती है

IMD ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में तेज़ हवाओं के बारे में भी चेतावनी जारी की है. 16 नवंबर से, बंगाल की खाड़ी के बीच में हवा की स्पीड 45-55 km प्रति घंटे रहने की उम्मीद है, जिसमें हवा के झोंके 65 km प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. अगले दो दिनों के लिए, 17 नवंबर से, हवा की स्पीड 65-75 km प्रति घंटे रहने की उम्मीद है, जिसमें हवा के झोंके 85 km प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

मछुआरों को समुद्र से लौटने की सलाह दी गई 

समुद्र के बिगड़ते हालात को देखते हुए, IMD ने अभी समुद्र में मौजूद मछुआरों को 15 नवंबर तक तट पर लौटने की सलाह दी है. उन्होंने मछली पकड़ने के लिए प्रभावित तटीय इलाकों में जाने से भी मना किया है.

इस बीच, ओडिशा सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए तटीय और दक्षिणी जिलों के कलेक्टरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है. हालांकि, IMD ने अभी तक सिस्टम के संभावित रास्ते और लैंडफॉल के बारे में कोई साफ अनुमान नहीं दिया है. इसलिए, आने वाले दिनों में इसकी दिशा और तीव्रता पर नज़र रखना ज़रूरी होगा.

Tags: cycloneimd news
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