Cyclonic Storm Bay of Bengal: ओडिशा-आंध्र प्रदेश में चक्रवात का अलर्ट, 27-29 अक्टूबर तक होगी बारिश; क्या दिल्ली तक होगा असर

Cyclonic Storm Bay of Bengal: आंध्र प्रदेश और ओडिशा अलर्ट पर हैं, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) तक बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में बहुत भीषण चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी दी है. उधर, आने वाले चक्रवात को देखते हुए IMD के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ‘प्री-साइक्लोन वॉच’ (चक्रवात से पहले की चेतावनी) जारी की है. IMD ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.

IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार, यह कम दबाव का क्षेत्र उसी इलाके में बना रहेगा और शनिवार तक और मजबूत होकर ‘डिप्रेशन’ (गहरा दबाव) में बदल गया है. इसके बाद इसके आगे बढ़ने और रविवार (25 अक्टूबर) तक ‘डीप डिप्रेशन’ (बहुत गहरा दबाव) में बदलने की प्रबल संभावना है. इसके बाद 26 अक्टूबर की सुबह तक यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. मौसम विभाग ने आगे बताया कि यह और अधिक तीव्र होता जाएगा और 28 अक्टूबर की सुबह के आसपास आंध्र प्रदेश के तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा. इसे देखते हुए IMD ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ‘प्री-साइक्लोन वॉच’ जारी की है.

27 से 29 आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होगी तेज बारिश

इसके बाद 27 से 29 (बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार) अक्टूबर के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. चक्रवाती तूफानों के नामों की सूची के अनुसार, उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले अगले चक्रवात का नाम ‘अर्नब’ होगा. ‘अर्णब’ नाम (जिसका बंगाली में अर्थ “महासागर” होता है) बांग्लादेश द्वारा उस क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात (tropical cyclone) नामकरण सूची में शामिल किया गया था, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) द्वारा प्रबंधित किया जाता है.

सितंबर में भी आ चुका है चक्रवाती तूफान

पिछले महीने एक मौसमी प्रणाली के कारण चक्रवात की चेतावनी (cyclone watch) जारी की गई थी, लेकिन यह चक्रवाती तूफान में तब्दील नहीं हुई. हालांकि, यह एक ‘डीप डिप्रेशन’ (गहरे दबाव वाले क्षेत्र) के रूप में आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट से होकर गुज़री और अपने साथ भारी बारिश लेकर आई. 23 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में यह प्रणाली एक ‘डीप डिप्रेशन’ में बदल गई थी.