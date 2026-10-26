Cyclonic Storm: भीषण चक्रवाती तूफान से स्कूल-कॉलेज बंद, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द; दक्षिण के राज्यों में भी होगी तेज बारिश

Cyclonic Storm: ओडिशा सरकार ने चक्रवात के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही रहने का निर्देश दिया गया है. 28 अक्टूबर को एक बहुत ही भीषण चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंका है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पुडुचेरी, कराईकल और तमिलनाडु के आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

स्कूल-कॉलेज बंद

हालात को देखते हुए जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अन्य अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना वर्तमान ‘डिप्रेशन’ (कम दबाव का क्षेत्र) बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार करने से पहले एक बहुत ही भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। हवा की गति 115-125 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है और हवा के झोंके 140 किमी प्रति घंटा तक हो सकते हैं.

दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पुडुचेरी, कराईकल और तमिलनाडु के आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि चक्रवात के टकराने का अनुमानित स्थान ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 300 किमी दूर है, फिर भी ओडिशा सरकार संभावित प्रभावों के लिए तैयारी कर रही है. इसमें दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं शामिल हो सकती हैं. जन सुरक्षा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को जन सुरक्षा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. उन्होंने सरकार के इस लक्ष्य को दोहराया कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए.

ओडिशा ने छुट्टियां रद्द कीं

आने वाले चक्रवात को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों और महत्वपूर्ण कार्यालयों में तैनात अन्य अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, प्रशासनिक तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तुरंत अपने-अपने मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया गया है.

मोहन चरण माझी ने कहा कि ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है, साथ ही 70-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. गंजम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरी में सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है, जबकि अन्य तटीय इलाकों में भी अच्छी-खासी बारिश हो सकती है.

28 और 29 अक्टूबर को पांच जिलों में स्कूल बंद रहेंगे

मुख्यमंत्री ने गंजम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरी में 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है. अन्य जिलों के कलेक्टर स्थिति को देखते हुए यह तय करेंगे कि शिक्षण संस्थानों को बंद करने की जरूरत है या नहीं.

मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं. बुजुर्गों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

ODRAF और NDRF की टीमें तैनात

राज्य में संभावित निकासी और चक्रवात से होने वाले नुकसान से निपटने की तैयारियों के तहत, संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है. मोहन चरण माझी ने बताया कि ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) की लगभग 60 टीमें और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 17 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अग्निशमन सेवा की 225 टीमें हाई अलर्ट पर हैं। दक्षिणी और तटीय जिलों के कलेक्टर्स से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि चक्रवात आश्रय स्थल (साइक्लोन शेल्टर) तैयार रहें, ताकि जिन निवासियों को वहां से हटाना पड़े, उन्हें वहां रखा जा सके.

मुख्यमंत्री भी हुए एक्टिव

गंजम जिले के कलेक्टर कीर्ति वासन वी ने बताया कि 100 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं, और जरूरत पड़ने पर लोगों को ठहराने के लिए 1,000 अस्थायी जगहों की पहचान भी की गई है. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल संसाधन, ऊर्जा, कृषि, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के साथ-साथ इंजीनियरिंग सेवाओं को भी तैयार रहने का निर्देश दिया है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चक्रवात और उससे जुड़ी बारिश के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की तुरंत मरम्मत की जाए.

नौ बंदरगाहों पर चक्रवात चेतावनी संकेत लगाए

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और अधिक गहरा होकर ‘डिप्रेशन’ (गहरे दबाव) में बदलने के बाद, चेन्नई, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, कराईकल, पंबन और थूथुकुडी सहित नौ बंदरगाहों पर चक्रवात चेतावनी संकेत लगा दिए गए हैं.