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बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया, ओडिशा में तूफान का क़हर; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

ओडिशा में मानसून एक बार फिर भारी तबाही ला रहा है. जिसके अनतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 10, 2026 4:16:53 PM IST

ओडिशा में बाढ़ के कहर से जन जीवन अस्त व्यस्त
ओडिशा में बाढ़ के कहर से जन जीवन अस्त व्यस्त


Odisha News: ओडिशा में मानसून एक बार फिर भारी तबाही ला रहा है. जिसके अनतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

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कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और आगामी दिनों में भारी वर्षा की भी चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र तल पर मानसून ट्रफ वर्तमान में गंगानगर, रोहतक, मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बने निम्न दबाव क्षेत्र, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए मिजोरम की ओर बढ़ रही है. इसी मौसमी प्रणाली के प्रभाव से ओडिशा में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि सुंदरगढ़ जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई. सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया में रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा रायगढ़ा के गुनुपुर में 5 सेंटीमीटर तथा नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, गंजाम और अन्य जिलों के कई इलाकों में 2 से 4 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई.
मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बालेश्वर, भद्रक, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, नुआपाड़ा, नवरंगपुर, रायगढ़ा और कोरापुट जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है.

एक हफ्ते का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 जुलाई को भी सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिलों में इसी प्रकार की मौसमीय गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है. 14 जुलाई से वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना जताई गई है. इस दिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. केन्दुझर और मयूरभंज जिलों में भारी वर्षा के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

15 जुलाई को भी राज्य के कई जिलों में व्यापक बारिश होने की संभावना है. सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज और कोरापुट में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि केन्दुझर और मयूरभंज में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी. 16 जुलाई को बालेश्वर, केन्दुझर और मयूरभंज जिलों तथा 17 जुलाई को बरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिलों के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तापमान में भी गिरावट होगी

भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा. कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है. अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतें. वहीं, राहत की बात यह है कि अगले पांच दिनों तक ओडिशा तट के मछुआरों के लिए समुद्र में जाने संबंधी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को विभाग की ताजा मौसम संबंधी सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

Tags: heavy rainOdisha News
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