Cyclone Shakti कितना है खतरनाक? जिसकी वजह से भारत-पाकिस्तान के करोड़ों लोग डरे, कई इलाकों में ‘तबाही’ का अलर्ट

Cyclone Shakti Alert:  अरब सागर में उठा तूफान शक्ति (Cyclone Shakti) भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में तबाही मच सकता है. इसके लिए दोनों देशों में अलर्ट जारी है.

By: JP Yadav | Last Updated: October 4, 2025 12:25:01 PM IST

Cyclone Shakti IMD Alert
Cyclone Shakti IMD Alert

Cyclone Shakti IMD Alert: मॉनसून के विदा होने और ठंड की दस्तक के बीच भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के भी करोड़ों लोगों को डराने वाली खबर सामने आ रही है. अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान शक्ति (Cyclone Shakti) देश के कई राज्यों के लोगों की मुसीबतें बढ़ाने की तैयारी में है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक, आगामी 24 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान शक्ति अधिक तीव्रता के साथ Severe Cyclonic Storm  में तब्दील हो जाएगा. फिलहाल यह अरब सागर की ओर बढ़ रहा है. इससे पाकिस्तान के भी कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं.  IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, साइक्लोन शक्ति मुख्य रूप से समुद्र में रहेगा. कराची और आसपास के क्षेत्रों में अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है. 

गुजरात समेत कई राज्यों में जारी हुई चेतावनी (Alert in Gujarat and Maharashtra)

IMD के वैज्ञानिकों के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवाती तूफान शक्ति (Cyclone Shakti) के असर से गुजरात के साथ-साथ इससे सटे उत्तर महाराष्ट्र तटीय इलाकों में 50 किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि इसकी रफ्तार आगे बढ़ने पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है. वहीं, समुद्र में इसकी गति 100–110 किमी/घंटा तक पहुंचने के आसार हैं. इस बीच IMD ने संभावित हालात के मद्देनजर मछुआरों से 5 और 6 अक्टूबर तक अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है. IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान शक्ति खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है. ऐसे में तेज हवाओं साथ भारी बारिश हो सकती है. इसके चलते पेड़ गिरने, जलभराव और और तटीय क्षेत्रों तबाही मच सकती है. 

श्रीलंका ने किया चक्रवाती तूफान का नामकरण ! (storm name Shakti.)

IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने वाले साइक्‍लोन यानी चक्रवात तूफान भारत के राज्यों को अधिक प्रभावित करते हैं. इस बार इसमें बदलाव है. इस सीजन का पहला साइक्‍लोन अरब सागर में उठा है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोगों को प्रभावित करेगा. यहां पर बता दें कि श्रीलंका ने इस चक्रवात को ‘शक्ति’ का नाम दिया है.    

पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट जारी (high Alert in Pakistan)

साइक्‍लोन यानी चक्रवात तूफान शक्ति सिर्फ भारत के कुछ राज्यों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी प्रभावित करेगा. पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है. PMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, इस तूफान के चलते थारपारकर, उमरकोट, बाडिन, सुजावल, टांडो मोहम्मद खान, कराची, थत्ता, हैदराबाद, मटियारी और जमशोरो में धूल भरी आंधी आएगी. इसके साथ ही कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं, तो कहीं पर तूफानी बारिश पड़ने का अलर्ट है. 

