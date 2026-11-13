Cyclone: देश के कई राज्यों में एक और साइक्लोन का खतरा, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह

Cyclone Bay Of Bengal : दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना है, जो रविवार (15 नवंबर, 2026) तक एक ‘डिप्रेशन’ (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में बदल सकता है. इससे पहले 2 नवंबर, 2026 से ही चेन्नई में चक्रवात ‘मुरासु’ के तटीय इलाकों को प्रभावित करने के बीच कासिमेडु फिशिंग हार्बर पर मछली पकड़ने वाली नावें खड़ी हैं.

अब दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना है, जो 15 नवंबर तक एक ‘डिप्रेशन’ में बदल सकता है. इस सिस्टम के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 14 नवंबर के आसपास एक स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र (well-marked low-pressure area) में बदलने की उम्मीद है. 14 नवंबर को अंडमान सागर में और 16 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है और झोंकों के साथ यह 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

15 से 17 नवंबर के बीच दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में और 16 व 17 नवंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी में हवा की गति 55 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके झोंके 65 किमी प्रति घंटे तक हो सकते हैं. उधर, तमिलनाडु मत्स्य विभाग ने तूतीकोरिन जिले के मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में जाने से रोक दिया है, जिससे 50,000 से अधिक मछुआरे प्रभावित हुए हैं.

इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को बताया कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना है, जो 15 नवंबर तक एक ‘डिप्रेशन’ में बदल सकता है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, मध्य अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण (upper-air cyclonic circulation) के कारण सुबह 5:30 बजे एक सिस्टम बना है. इसमें कहा गया है कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और 15 नवंबर तक एक डिप्रेशन (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में बदल सकता है.

मौसम प्रणाली के और मजबूत होने का पूर्वानुमान

इसमें बताया गया है कि यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 14 नवंबर के आसपास एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (well-marked low-pressure area) बन जाएगा, जिसके बाद उसी क्षेत्र में यह एक ‘डिप्रेशन’ में तब्दील हो सकता है. इसके प्रभाव से 14 नवंबर को अंडमान सागर में और 16 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की गति लगभग 50 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है.

इसके अलावा 15 से 17 नवंबर के बीच दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में और 16 व 17 नवंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी में हवा की गति बढ़कर 55 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिसमें झोंकों की रफ्तार 65 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

इस बीच तमिलनाडु मत्स्य विभाग ने तूतीकोरिन जिले के मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में जाने से रोक दिया है. इस प्रतिबंध के कारण वेम्बार से पेरियाथाझाई तक के तटीय गांवों में मछली पकड़ने का काम पूरी तरह से रुक गया है. तूतीकोरिन फिशिंग हार्बर और तट के किनारे 270 से अधिक मशीनीकृत नावें, 2,000 पारंपरिक नावें और 5,000 फाइबर नावें खड़ी हैं. इससे जिले के 50,000 से अधिक मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है.

चक्रवाती तूफान में बदल सकता है डिप्रेशन

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि कम दबाव का यह सिस्टम एक ‘डिप्रेशन’ और बाद में एक चक्रवाती तूफान (cyclonic storm) में बदल सकता है. उधर, मछली पकड़ने पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने का निर्णय हाल ही में आए चक्रवात ‘मुरसु’ के मद्देनजर लिया गया है. इस चक्रवात के दौरान चेन्नई के कासिमेडु के नौ मछुआरों की जान चली गई थी, जब उनकी नाव पलट गई थी.