Cyclone Arnab: चक्रवात अर्नब ने बढ़ाई रफ्तार, अंडमान और निकोबार में मंगलवार को भी स्कूल बंद

Cyclone Arnab: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अर्नब (Cyclone Arnab) के मंडराने के कारण अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. साथ ही लोगों से एहतियाती कदम उठाने की अपील की है. IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव (डीप डिप्रेशन) लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया है. आपदा प्रबंधन निदेशालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी, इसलिए मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है.

पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी

एडवाइजरी में कहा गया है कि जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते, तब तक पर्यटन, मनोरंजन और तटीय या समुद्री गतिविधियों से बचना चाहिए. इसके साथ ही मंगलवार (27 अक्टूबर) को सभी स्कूलों को छात्रों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम में होने वाले बदलावों को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें और आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार सुबह को ही जारी अपने बुलेटिन में बताया था कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले छह घंटों में 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा है और अब एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है.

आज खतरनाक रूप से ले सकता है तूफान

इसमें कहा गया है कि इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और आधी रात तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ‘गंभीर चक्रवाती तूफान’ (severe cyclonic storm) में बदलने की प्रबल संभावना जताई गई थी. इसके बाद, 27 अक्टूबर को इसी क्षेत्र में यह एक ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ (very severe cyclonic storm) का रूप ले सकता है.