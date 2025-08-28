Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!

Scam Alert! : इन दिनों साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं. हैकर्स किसी न किसी तरह से तिगड़म लगा कर लोगों को ठगने का जुगाड़ निकाल ही ले रहे हैं. कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को ठग रहे थे. व्हाट्सएप पर डीपी लगा कर लोगों को बोलते थे हम यहां से बोले रहे हैं, ये वो और फिर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे, या तो फिर ओटीपी के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं.

अब हाल ही में एक नया तरह का स्कैम आया है, जिसमें हैकर्स बिना ओटीपी के बैंक अकाउंट खाली कर ले रहे हैं. ये मामला भारत के झारखंड शहर का है जहां पर एक बुजुर्ग महिला के खाते से किसी ने 10 हजार रुपये निकाल लिए हैं.

झारखंड से आया मामला

TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के गढ़वा जिले से एक खबर आ रही हैं जहां पर एक महिला को पीएम किसान योजना का लाभ दिलाने का कहकर धोखा दे दिया. ठगी करने वाले ने महिला को इस तरह फंसाया की बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए. इस बात की जानकारी महिला को तब हुई जब वो बैंक गई और पैसे गायब हो चुके थे.

कैसे हुई घटना?

आज कल हर किसी का अकाउंट अधार से लिंक होता है. इस बार हैकर्स ने बिना ओटीपी के एक महिला को चकमा दे दिया. उसने महिला की आंख को स्कैन कर पैसे निकाल लिए,क्योंकि आधार बनवाते वत्त बायोमेट्रिक स्कैन होता है जैसे कि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जिसकी मदद से हैकर ने चकमा दे दिया.

अपने आप को धोके से ऐसे बचाएं

आप अपने पर्सनल डाक्यूमेंट्स किसी को भी न दें, जैसे की आधार कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको शेयर करना ही है तो वर्चुअल आधार नंबर का यूज करें. जिसे आप UIDAI की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करें

UIDAI पर अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करने का ऑपश्न भी आता है. जिसका मतलब है कि आपका डेटा कोई नहीं चुरा सकता है.