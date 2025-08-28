Home > देश > Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!

Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!

Scam Alert! : साइबर ठगी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग आए दिन नए-नए तरीके निकाल रहे हैं कि वो लोगों को कैसे ठगे. हाल ही एक और ऐसा मामला आया है जिसमें बिना ओटीपी के आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 28, 2025 14:33:39 IST

new cyber fraud
new cyber fraud

Scam Alert! : इन दिनों साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं. हैकर्स किसी न किसी तरह से तिगड़म लगा कर लोगों को ठगने का जुगाड़ निकाल ही ले रहे हैं. कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को ठग रहे थे. व्हाट्सएप पर डीपी लगा कर लोगों को बोलते थे हम यहां से बोले रहे हैं, ये वो और फिर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे, या तो फिर ओटीपी के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं.

अब हाल ही में एक नया तरह का स्कैम आया है, जिसमें हैकर्स बिना ओटीपी के बैंक अकाउंट खाली कर ले रहे हैं. ये मामला भारत के झारखंड शहर का है जहां पर एक बुजुर्ग महिला के खाते से किसी ने 10 हजार रुपये निकाल लिए हैं.

झारखंड से आया मामला

TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के गढ़वा जिले से एक खबर आ रही हैं जहां पर एक महिला को पीएम किसान योजना का लाभ दिलाने का कहकर धोखा दे दिया. ठगी करने वाले ने महिला को इस तरह फंसाया की बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए. इस बात की जानकारी महिला को तब हुई जब वो बैंक गई और पैसे गायब हो चुके थे.

कैसे हुई घटना?

आज कल हर किसी का अकाउंट अधार से लिंक होता है. इस बार हैकर्स ने बिना ओटीपी के एक महिला को चकमा दे दिया. उसने महिला की आंख को स्कैन कर पैसे निकाल लिए,क्योंकि आधार बनवाते वत्त बायोमेट्रिक स्कैन होता है जैसे कि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जिसकी मदद से हैकर ने चकमा दे दिया.

अपने आप को धोके से ऐसे बचाएं

आप अपने पर्सनल डाक्यूमेंट्स किसी को भी न दें, जैसे की आधार कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको शेयर करना ही है तो वर्चुअल आधार नंबर का यूज करें. जिसे आप UIDAI की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. 

अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करें

UIDAI पर अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करने का ऑपश्न भी आता है. जिसका मतलब है कि आपका डेटा कोई नहीं चुरा सकता है. 

Tags: cyber fraudscam alert
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!
Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!
Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!
Cyber Fraud : हैकर्स ने निकाला नया जुगाड़, बिना OTP के भी लोगों को कर रहे कंगाल..!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?