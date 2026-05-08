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Tamil Nadu News: सत्ता का रास्ता मुश्किल? TVK में बढ़ी हलचल, सभी विधायक छोड़ सकते हैं पद?

Tamilaga Vettri Kazhagam: सुत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु में थलपति विजय की TVK सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाई है. बढ़ती निराशा के बीच खबर है कि सभी विधायक सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 8, 2026 10:51:52 AM IST

TVK में बढ़ी हलचल, सभी विधायक छोड़ सकते हैं पद?
TVK में बढ़ी हलचल, सभी विधायक छोड़ सकते हैं पद?


Tamilaga Vettri Kazhagam: तमिलनाडु में नेता-एक्टर थलपति विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार बन पाएगी या फिर नहीं अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है. विजय अपनी तमाम कोशिश के बाद भी कुछ विधायकों के समर्थन नहीं जुटा पाए हैं. चुनाव और मतगणना के बाद दलों को अपने साथ जोड़ने की उनकी अब तक सफल नहीं हो पाई है. मीडिया सुत्रों के मुताबिक,  टीवीके पार्टी में निराशा बढ़ रही है. विजय के प्रयास असफल होने के कारण सरकार गठन में गतिरोध बना हुआ है. वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि  डीएमके और एआईएडीएमके यदि सरकार बनाने की पहल करते हैं तो टीवीके के सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं. 

DMK-AIADMK के बीच बातचीत 

रिपोर्टस के मुताबिक, टीवीके को सत्ता से दूर रखने के लिए डीएमके ने AIADMK के साथ बातचीत शुरू कर दी है. 4 मई को सामने आई नतीजों में डीएमके को 59 सीटों और एआईएडीएमके को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. दोनों पार्टी विजय को सत्ता से दूर रखने का पूरा प्रयास कर रही है. तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं. जिसमें टीवीके को 108 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. 

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वाम दल से मांगा समर्थन

 टीवीके नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने बृहस्पतिवार को चेन्नई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) केएम वीरपांडियन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रदेश सचिव पी शनमुगम के बातचीत की. इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए दोनों दलों से समर्थन मांग और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर भी बातचीत की. महासचिव कुमार ने चेन्नई में दोनों वाम दलों के कार्यालयों का दौरा किया और समर्थन के अनुरोध वाले पत्र सौंपे. 108 सीटों पर जीत पाने के बावजूद उसके पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए पूरी संख्या नहीं है. उन्हें सरकार बनाने के लिए 118 सीटों पर समर्थन चाहिए. 

‘दोनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए’

वीरपांडियन और शनमुगम से मुलाकात के दौरान कुमार ने कहा कि विजय पहले ही कह चुके हैं कि शासन और सत्ता दोनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए. तभी सहयोगी पार्टियां अपनी विचारधाराओं एवं नीतियों को लागू  कर पाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि टीवीके फिलहाल किसी दबाव में नहीं है. उन्हें पूरा विश्वास है कि टीवीके तमिलनाडु में सरकार बनाएगी.

मुलाकात के बाद कुमार ने संवाददाताओं संग बातचीत में कहा कि पार्टियों ने हमारे अनुरोध का जवाब देने के लिए समय की मांग की है. राजग से संपर्क करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हमने उनसे संपर्क नहीं किया है और न ही हमारा ऐसा करने का इरादा है. राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करना चाहिए.

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