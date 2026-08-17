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देश के 326 सांसदों और 14 राज्यों के मुख्यमंत्री पर क्रिमिनल केस, कितने मामले हैं लंबित? सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश

हरियाणा के 10 सांसद और छत्तीसगढ़ के 11 सांसद में से सिर्फ एक-एक सांसद पर आपराधिक मामले हैं. वहीं पंजाब में 13 में से दो, असम में 14 में से तीन, दिल्ली में सात में से तीन, राजस्थान में 25 में से चार, गुजरात में 25 में से पांच और मध्य प्रदेश में 29 में से नौ सांसदों पर आपराधिक मामले हैं.

By: Hasnain Alam | Published: August 17, 2026 8:40:52 PM IST

सुप्रीम कोर्ट
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देश की राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं के हमेशा से मौजूदगी रही है. अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसे जानकर आप हैरान रहे जाएंगे. दरअसल, राजनीति में अपराधीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 और राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने एक हलफनामा दायर किया है. उन्हें सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) में ‘न्यायमित्र’ (अदालत की मदद करने वाला वकील) नियुक्त किया गया है. हलफनामे में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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14 राज्यों के सीएम ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी

हलफनामे में कहा गया है कि 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (29 मामले) और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार (19 मामले) हैं.

वकील विजय हंसारिया ने कहा कि मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी के बावजूद, 2018 से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है.

सांसदों/विधायकों के खिलाफ कुल 4,192 मामले लंबित

अलग-अलग हाई कोर्ट से आंकड़े इकट्ठा करके, न्यायमित्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2025 में 1,243 आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया, जबकि उसी साल 1,050 नए मामले दर्ज किए गए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ कुल 4,192 मामले लंबित हैं.

लोकसभा में 543 सदस्यों में से 251 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 170 मामले गंभीर आपराधिक श्रेणी के हैं (जिनमें पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है).

राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 पर आपराधिक मामले दर्ज

हलफनामे में ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 (33 प्रतिशत) सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 40 (18 प्रतिशत) मामले गंभीर आपराधिक श्रेणी के हैं (जिनमें पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है).

वरिष्ठ वकील ने अलग-अलग हाई कोर्ट की तरफ से दाखिल रिपोर्ट का विश्लेषण भी जमा किया. इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी.

केरल के 20 में से 19 सांसदों पर दर्ज हैं क्रिमिनल केस

वकील स्नेहा कलिता के जरिए दाखिल हलफनामे के मुताबिक, केरल के 20 में से 19 सांसदों (95 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज थे और उनमें से 11 पर गंभीर मामले थे.

तेलंगाना के 17 सांसदों में से 14 (82 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले थे; ओडिशा में यह आंकड़ा 76 प्रतिशत (21 में से 16), झारखंड में 71 प्रतिशत (14 में से 10) और तमिलनाडु में 67 प्रतिशत (39 में से 26) था. वहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य बड़े राज्यों के लगभग 50 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे.

मध्य प्रदेश में 29 में से नौ सांसदों पर आपराधिक मामले

हरियाणा (10 सांसद) और छत्तीसगढ़ (11 सांसद) में से सिर्फ एक-एक सांसद पर आपराधिक मामले हैं; पंजाब में 13 में से दो, असम में 14 में से तीन, दिल्ली में सात में से तीन, राजस्थान में 25 में से चार, गुजरात में 25 में से पांच और मध्य प्रदेश में 29 में से नौ सांसदों पर आपराधिक मामले हैं.

न्यायमित्र ने इस बात पर जोर दिया है कि सांसद/विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट को उन पर नजर रखनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि सांसद/विधायक के लिए तय की गई विशेष अदालत सिर्फ सांसद/विधायक के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करें और जब इन मामलों की सुनवाई पूरी हो जाए, तभी दूसरे मामलों को लिया जाए.

बता दें कि वकील विजय हंसारिया, विधि निर्माताओं के खिलाफ मामलों के जल्द निस्तारण के लिए अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में कोर्ट की मदद कर रहे हैं.

Tags: politics news
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