बहन का युवक से था अवैध संबंध, पहले घर से भागे, फिर लौटा आशिक और प्रेमिका के मासूम भाई की कर दी हत्या

Aurangabad Bihar Crime News: बिहार के औरंगाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पांच वर्षीय मासूम की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पुलिस का आरोप है कि बच्चे की हत्या उसकी बहन के प्रेम संबंध से जुड़े विवाद में की गई. वारदात के बाद आरोपी ने कथित तौर पर शव को घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया. यह मामला नवीनगर प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित मोहरी ईटवा गांव का है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी युवक धनसेवक कुमार उर्फ निकेश के साथ उसके माता-पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

मृतक की पहचान मोहरी ईटवा गांव निवासी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी के पांच वर्षीय बेटे सिद्धार्थ कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार तड़के वह रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था. परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो टंडवा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

घर के पास फेंक गया मासूम का शव

परिजनों ने अपनी शिकायत में धनसेवक कुमार उर्फ निकेश और उसके माता-पिता पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. बुधवार सुबह घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में मासूम का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच तेज कर दी. पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है.

12 दिन पहले बच्चे की बहन को भगा ले गया था आरोपी

धनसेवक का घर मासूम के पड़ोस में ही है. सिद्धार्थ की बड़ी बहन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवक 12 दिन पहले सिद्धार्थ की बहन को घर से भगा ले गया था. इसके बाद लड़की के परिजन ने उसकी खोजबीन की. फिर उसके 3 दिन बाद खोजकर लड़की को अपने घर ले आए थे. इसके बाद लड़का और लड़की के परिवार के बीच विवाद हो गया. सिद्धार्थ मां का आरोप है कि 30 जून तड़के जब घर में सभी लोग सो रहे थे, तब आरोपी धनसेवक उनके मासूम बेटे को उठाकर ले गया. घर वालों ने उसकी तलाश की. जब कहीं पता नहीं चल पाया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने संदेह के आधार पर धनसेवक उर्फ निकेश को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई. आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. फिर उसकी निशानदेही पर बुधवार सुबह मासूम बच्चे का शव झाड़ियों से बरामद किया गया.पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आरोपी को सख्त सजा देने की मांग

एसडीपीओ, अंचल पुलिस निरीक्षक समेत पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉयड को भी बुलाया गया.दूसरी ओर, पीड़ित परिवार न्याय और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है. स्थानीय लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.