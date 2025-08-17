Vice Presidential Election: NDA ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए कितने सांसदों का साथ? जानें पक्ष-विपक्ष में किसका पलड़ा भारी!

Vice Presidential Election: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार (17 अगस्त 2025) को घोषणा की कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना जाए, जिसके लिए हमने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है।

उपराष्ट्रपति की रेस में घमासान! NDA ने चला बड़ा दांव, विपक्ष में मची खलबली —खड़गे के ऑफिस में बुलाई गयी महागठबंधन की अहम बैठक

उपराष्ट्रपति बनने के लिए 394 सांसदों की आवश्यकता होती है

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। अगर वर्तमान में दोनों सदनों की संख्या पर नज़र डालें, तो एनडीए को बढ़त हासिल है। दोनों सदनों की कुल क्षमता वर्तमान में 786 सदस्यों की है। यदि सभी सांसद मतदान करते हैं, तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 394 वोटों की आवश्यकता होगी।

संसद के भीतर कौन ज़्यादा शक्तिशाली है?

इस चुनाव में एनडीए अपने उम्मीदवार को आसानी से जिताने की स्थिति में है। 543 सीटों वाली लोकसभा में वर्तमान में 542 सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट अभी खाली है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। राज्यसभा में 542 सदस्य हैं, लेकिन 5 सीटें खाली होने के कारण वर्तमान में केवल 240 सांसद ही हैं। एनडीए के राज्यसभा में 129 सांसद हैं, जिसमें मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी शामिल है। ऐसे में एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 422 वोट हैं। यह संख्या उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होना है?

संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत, यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे पद से हटा दिया जाता है, तो जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं।

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने कहा, “सीपी राधाकृष्णन जी ने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनका लंबा अनुभव है।”

Delhi Crime News: दिल्‍ली का ‘कुकर्मी’ बेटा, पहले बुर्का उतारकर बेदर्दी से पीटा…फिर कमरे में बंद दिया ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम, जान सिहर उठा…