ट्रेन के डिब्बे में आपत्तिजनक स्थिति में कपल का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Railway Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेन के अंदर से ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर यूजर्स दंग रह जाते हैं। अब इसी कड़ी में एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जोड़ा अपनी सीट पर आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना चलती ट्रेन में हुई, जहां दोनों बिना किसी झिझक के सार्वजनिक स्थान पर निजी पल साझा करने लगे।

जैसे ही यह दृश्य सामने आया, वहां मौजूद यात्रियों ने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कुछ ने इसे बेरोजगार युवाओं की लापरवाही और भटकाव बताया, तो कई लोगों ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों की निजता को लेकर छिड़ी बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने इस हरकत को अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की है। इस घटना ने ट्रेनों में शिष्टाचार बनाए रखने तथा साथी यात्रियों की निजता और सुविधा का सम्मान करने के बारे में चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है।

मामले की जांच शुरू

घटना के वायरल होने के बाद, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना कानूनी अपराध है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने सोशल मीडिया और रेल यात्रियों के बीच चर्चा का एक नया विषय खड़ा कर दिया है।

