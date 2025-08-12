Home > देश > Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…

Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, अब अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर आते ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 13:31:42 IST

Chhatisgarh News, Kanker District
Chhatisgarh News, Kanker District

राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट, Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, अब अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर आते ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है, घटना में महिलाओं को भी चोट आई है, जिन्हें कांकेर जिला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की शिकायत लेकर, धर्मांतरित लोगों का एक समूह कांकेर जिला मुख्यालय भी पहुंचा है।

धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट

दरअसल, 10 अगस्त की सुबह लगभग 8 धर्मांतरित ग्रामीणों के परिवार चर्च से प्रार्थना में शामिल होने के बाद अपने घर लौट आए थे और अपने काम में जुटे थे। इसी दौरान, गांव के ही कई ग्रामीणों ने धर्मांतरित लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर उनके साथ मारपीट करने लगे, महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। घटना में शांति बाई दर्रो को बेहरमी से पीटने का आरोप उनके बेटे हितेश कुमार ने लगाया है। वहीं दूसरी ओर,  बिसन्तिन दर्रो गम्भीर रूप से घायल हैं, तो जागेश्वर उसेंडी के कान का पर्दा फट जाने की संभावना जताई गई है। 

Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

मोर्चे के सचिव का बयान

राष्ट्रीय क्रिश्चन मोर्चा के प्रदेश सचिव साईमन दिग्बल तांडी ने बताया कि सभी पीड़ित चर्च जाने वाले है, जो सुबह 8 बजे चर्च गए थे, चर्च से वापस लौट कर दैनिक दिनचर्या के काम मे लगे थे और उसी दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों ने 8 परिवार के 36 लोगो के साथ मारपीट किया है, सभी पीड़ित तत्काल ताडोकी थाना पहुँचे, पर, अब तक मामला दर्ज नही हो पाया है। पीड़ित दहशत में रात बिताने के बाद, अगली सुबह आज 11 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे है व कार्यवाही करने का मांग कर रहे है

विवाद को लेकर पुलिस अधीक्षक का बयान

पुलिस अधीक्षक आईके एलिसेला ने बताया कि कल सुबह चर्च के मुद्दे को लेकर दो पक्षो में विवाद हुआ है। अभी कुछ ग्रामीणों के आने की बात सामने आई है, दोनों पक्षो के विवाद की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जाएगा

 हमारी मानवता को खत्म…,आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कही ऐसी बात, सुन BJP भी रह गई दंग

 

Tags: chhatisgarh conflictchhatisgarh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…
Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…
Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…
Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?