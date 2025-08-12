Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…

राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट, Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, अब अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर आते ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है, घटना में महिलाओं को भी चोट आई है, जिन्हें कांकेर जिला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की शिकायत लेकर, धर्मांतरित लोगों का एक समूह कांकेर जिला मुख्यालय भी पहुंचा है।

धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट

दरअसल, 10 अगस्त की सुबह लगभग 8 धर्मांतरित ग्रामीणों के परिवार चर्च से प्रार्थना में शामिल होने के बाद अपने घर लौट आए थे और अपने काम में जुटे थे। इसी दौरान, गांव के ही कई ग्रामीणों ने धर्मांतरित लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर उनके साथ मारपीट करने लगे, महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। घटना में ‘शांति बाई दर्रो’ को बेहरमी से पीटने का आरोप उनके बेटे ‘हितेश कुमार’ ने लगाया है। वहीं दूसरी ओर, बिसन्तिन दर्रो गम्भीर रूप से घायल हैं, तो जागेश्वर उसेंडी के कान का पर्दा फट जाने की संभावना जताई गई है।

मोर्चे के सचिव का बयान

राष्ट्रीय क्रिश्चन मोर्चा के प्रदेश सचिव ‘साईमन दिग्बल तांडी’ ने बताया कि “सभी पीड़ित चर्च जाने वाले है, जो सुबह 8 बजे चर्च गए थे, चर्च से वापस लौट कर दैनिक दिनचर्या के काम मे लगे थे और उसी दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों ने 8 परिवार के 36 लोगो के साथ मारपीट किया है, सभी पीड़ित तत्काल ताडोकी थाना पहुँचे, पर, अब तक मामला दर्ज नही हो पाया है। पीड़ित दहशत में रात बिताने के बाद, अगली सुबह आज 11 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे है व कार्यवाही करने का मांग कर रहे है”।

विवाद को लेकर पुलिस अधीक्षक का बयान

पुलिस अधीक्षक आईके एलिसेला ने बताया कि “कल सुबह चर्च के मुद्दे को लेकर दो पक्षो में विवाद हुआ है। अभी कुछ ग्रामीणों के आने की बात सामने आई है, दोनों पक्षो के विवाद की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जाएगा”।

