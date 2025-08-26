Home > देश > Religious Conversion Case: बरेली से सामने आया छांगुर गैंग का दूसरा वर्जन, ब्रेनवॉश कर भाई-बहन का कराया धर्म परिवर्तन, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन

Bareilly Conversion: एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर खुफिया इकाई ने जांच शुरू की। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी फहीम, अब्दुल मजीद, आरिफ और सलमान को गिरफ्तार किया है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 26, 2025 20:12:11 IST

Bareilly Conversion(पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार)

Bareilly Religious Conversion Case: उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्मांतरण के बड़े खेल के सामने आने की बात सामने आई है। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना अब्दुल मजीद समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जो लोगों का ब्रेनवॉश करके धर्मांतरण कराता था। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर खुफिया इकाई ने जांच शुरू की। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी फहीम, अब्दुल मजीद, आरिफ और सलमान को गिरफ्तार किया है। 

बरेली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी (दक्षिण) अंशिका वर्मा ने बताया कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरोह ने बरेली के सुभाष नगर निवासी बृजपाल के पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया था। पहले बृजपाल का ब्रेनवॉश करके उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से करवाई गई। इसके बाद उसकी बहन की भी शादी एक मुस्लिम युवक से करा दी गई। आरोपियों के पास से कई तरह की किताबें बरामद हुई हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि गिरोह के और भी सदस्यों का खुलासा हो सकता है और इसकी जड़ें दूर-दूर तक फैली हुई हैं। मामले का विस्तृत खुलासा एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने किया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भुता निवासी अब्दुल मजीद समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उनके अन्य संबंधों की जाँच की जा रही है।

छांगुर गिरोह से तुलना

बरेली में धर्मांतरण के इस पैटर्न की तुलना बलरामपुर के छांगुर गिरोह से होने लगी है। जलालुद्दीन उर्फ ​​छांगुर बाबा इसी तरह युवक-युवतियों का ब्रेनवॉश करके उनका धर्मांतरण कराता था। यूपी एटीएस ने मामले की जाँच की तो एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ। बलरामपुर से लेकर मुंबई-दुबई तक नेटवर्क का पता चला। पुलिस स्तर पर भी इस मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है।

