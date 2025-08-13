Home > देश > कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?

कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?

Rajiv Pratap Rudy: बीजेपी ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ये दिखा दिया है कि उनसे मुकाबला करना आसान बात नहीं। दरअसल , भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव जीत लिया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा, "मैं 100 से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ और अगर इसे 1000 वोटों से गुणा किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 09:17:53 IST

rajiv pratap rudy
rajiv pratap rudy

Rajiv Pratap Rudy: बीजेपी ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ये दिखा दिया है कि उनसे मुकाबला करना आसान बात नहीं। दरअसल , भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव जीत लिया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा, “मैं 100 से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ और अगर इसे 1000 वोटों से गुणा किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। सभी ने अपनी पार्टी की परवाह किए बिना वोट दिया। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद शामिल थे। मुझे पिछले दो दशकों की मेरी मेहनत का फल मिला है।

संजीव बालियान को दी मात 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को मात दे दी है। वहीँ बताया जा रहा है कि, दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें,  रूडी पिछले 25 सालों से इस पद पर आसीन हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 

UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में हुए चुनाव 

दरअसल , 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मतदान हुए थे। जिसमें राजनीतिक दिग्गजों ने हिस्सा लिया। वहीँ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थीं। मतदान में कुल 707 वोट पड़े, जिनमें से 38 बैलेट पेपर से डाले गए थे। जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। 

Tags: bjp newsconstitutional club of india electionhome-hero-pos-2rahul gandhiRajiv Pratap Rudy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?
कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?
कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?
कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?