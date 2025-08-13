कोई और नहीं, Rahul Gandhi ने ही कर डाला खेला, दिला दी BJP नेता को सबसे बड़ी कुर्सी, जानिए कैसे जीते Rajiv Pratap Rudy?

Rajiv Pratap Rudy: बीजेपी ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ये दिखा दिया है कि उनसे मुकाबला करना आसान बात नहीं। दरअसल , भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव जीत लिया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा, “मैं 100 से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ और अगर इसे 1000 वोटों से गुणा किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। सभी ने अपनी पार्टी की परवाह किए बिना वोट दिया। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद शामिल थे। मुझे पिछले दो दशकों की मेरी मेहनत का फल मिला है।

संजीव बालियान को दी मात

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को मात दे दी है। वहीँ बताया जा रहा है कि, दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, रूडी पिछले 25 सालों से इस पद पर आसीन हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा।

बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में हुए चुनाव

दरअसल , 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मतदान हुए थे। जिसमें राजनीतिक दिग्गजों ने हिस्सा लिया। वहीँ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थीं। मतदान में कुल 707 वोट पड़े, जिनमें से 38 बैलेट पेपर से डाले गए थे। जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की।