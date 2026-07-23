Connaught Place: शाम होते ही बंद हो जाएगा कनॉट प्लेस, इस समय के बाद नहीं खुलेंगे दुकानें-दफ्तर और रेस्टोरेंट; सख्त निर्देश जारी

Connaught Place Closing Time: सीजेपी के विरोध के बीच “गंभीर स्थिति” का हवाला देते हुए, NDTA ने कनॉट प्लेस में दुकानें बंद करने का आदेश दिया है. NDMC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह और टेलीफोन पर हुई बातचीत के आधार पर, कनॉट प्लेस और उसके आसपास की गंभीर स्थिति को देखते हुए, सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कनॉट प्लेस में सभी दुकानें और जगहें (ऑफिस और रेस्टोरेंट सहित) आज, 23 जुलाई, 2026 को शाम 6:30 बजे तक बंद कर दी जाएं.

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सलाह दी, “सभी जगह के मालिकों/कब्जा करने वालों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और किसी भी अनहोनी से बचने और प्रॉपर्टी के नुकसान या चोट लगने जैसी घटनाओं से खुद को बचाने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें.”

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह एडवाइजरी NDMC से कनॉट प्लेस और उसके आसपास भीड़भाड़ के बारे में मिली जानकारी के बाद जारी की गई थी. इसे एहतियाती उपाय बताते हुए, उन्होंने कहा कि दुकानों को जल्दी बंद करने का मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अनहोनी को रोकना है.

केजरीवाल पर भारी सिक्योरिटी तैनात करने का आरोप

यह एडवाइजरी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच जारी की गई, जिसमें NEET पेपर लीक विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब चीफ जस्टिस का विरोध जारी रहने और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने के कारण सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है. इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इलाके में भारी सिक्योरिटी तैनात करने का आरोप लगाया है और विरोध प्रदर्शनों से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा, “आज शाम 6:30 बजे तक कॉनॉट प्लेस में सभी दुकानें बंद करने का आदेश और कड़ी सिक्योरिटी व्यवस्था. एंबुलेंस की लंबी लाइनें. क्या केंद्र सरकार आज जंतर-मंतर पर एक बार फिर अपने स्टूडेंट्स पर हमला करेगी?”