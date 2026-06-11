3 दिन में 3 मुलाकातें… क्या फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगी ममता बनर्जी? सियासी गलियारों में मची खलबली!

पिछले तीन दिनों में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष परिवारों के बीच बैक-टू-बैक हुई तीन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी वापस अपनी पुरानी पार्टी (कांग्रेस) में लौट सकती हैं? यह अटकलें ऐसे समय में लग रही हैं, जब बंगाल चुनाव में मिली करारी हार के बाद ताबड़तोड़ दलबदल ने ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत पर संकट खड़ा कर दिया है.

हालांकि, तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि मंगलवार को ममता और सोनिया गांधी के बीच, और बुधवार को अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत का मकसद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ना और विपक्ष के कुनबे में बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी भूमिका तय करना था.

कांग्रेस नेताओं ने भी विलय की खबरों को बकवास बताया

कांग्रेस नेताओं ने भी विलय की इन खबरों को बकवास बताया है. जयराम रमेश ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से गलत करार देते हुए कहा कि सोनिया और ममता ने कई निजी मसलों पर बातचीत की.

बता दें कि ममता ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी. बंगाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने द टेलीग्राफ से कहा, ‘ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ममता कभी अपनी पार्टी छोड़ दें. अपनी पार्टी को बचाने के लिए वह दूसरी तरफ (बीजेपी) से भी हाथ मिला सकती हैं.’

ममता का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है; उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताया था और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में शामिल हो गई थीं.

बैठकों का दौर और गहराता सस्पेंस

विलय की अफवाहों को हवा बुधवार दोपहर को तब मिली, जब तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी सीधे सोनिया गांधी के आवास ’10 जनपथ’ पहुंचे। अभिषेक, जिन पर बागी विधायकों और सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ठीकरा फोड़ा है और जो इस वक्त कोलकाता में सीआईडी ​​के समन का सामना कर रहे हैं, वहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे.

इस हफ्ते बनर्जी और गांधी परिवार के बीच यह तीसरी मुलाकात थी:

पहली मुलाकात: सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया (INDIA) गठबंधन की बैठक के दौरान हुई.

दूसरी मुलाकात: मंगलवार को 10 जनपथ पर ममता और सोनिया के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई.

तीसरी मुलाकात: बुधवार को राहुल और अभिषेक के बीच हुई.

अभिषेक और राहुल की यह मुलाकात महज 45 मिनट की होनी थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत करीब डेढ़ घंटे तक खिंच गई. बैठक के बाद तृणमूल ने एक्स पर अभिषेक और राहुल की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘यह मुलाकात लोकतंत्र की रक्षा करने, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और हर भारतीय के कल्याण के लिए काम करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.’

पुरानी कड़वाहट और नए समीकरण

भले ही ममता ने कांग्रेस छोड़ी और बाद में 2012 में यूपीए (UPA) सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन सोनिया गांधी के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे. मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे जब दिल्ली आती थीं, तो अक्सर 10 जनपथ जाकर सोनिया से मुलाकात करती थीं.

जब तृणमूल के एक नेता से पूछा गया कि क्या दोनों पार्टियां बंगाल में हाथ मिलाने की योजना बना रही हैं, तो उन्होंने कहा, ‘जब दो पार्टियों के इतने बड़े नेता मिलते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं… सीपीएम ने इंडिया गठबंधन की बैठक को टालने की कोशिश की थी. कांग्रेस केरल में सीपीएम के साथ नहीं जा सकती. ऐसे में बंगाल में कांग्रेस के पास हमारे और उनके (सीपीएम) बीच में से किसी एक को चुनने का विकल्प है.’

गौरतलब है कि ‘इंडिया’ गठबंधन के बाकी सभी दल किसी न किसी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन तृणमूल इकलौती ऐसी पार्टी रही है जिसका इस गठबंधन के बनने के बाद से कांग्रेस के साथ कोई चुनावी तालमेल नहीं रहा.

दरअसल, तृणमूल को उम्मीद थी कि अगर वह बंगाल में चौथी बार प्रचंड जीत हासिल कर लेती है, तो वह विपक्ष में कांग्रेस को पछाड़कर नेतृत्व संभाल लेगी. उनका तर्क था कि बीजेपी से सीधे लोहा लेने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ममता बनर्जी ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य चेहरा हैं.

हालांकि, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बंगाल की एक रैली में ममता पर ‘बीजेपी के लिए रास्ता साफ करने’ का आरोप लगाया था, लेकिन नतीजों के बाद उन्होंने पासा पलट दिया. राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे तृणमूल की हार पर खुशियां न मनाएं, और इस चुनावी नतीजे को जनादेश की चोरी करार दिया. इतना ही नहीं, 30 मई को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राहुल ने तुरंत उनसे संपर्क कर उनका हालचाल भी जाना था.