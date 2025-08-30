Home > देश > Vote Chori Claim: अब गुजरात में Congress करेगी वोटर अधिकार यात्रा! EC पर लगाया ये गंभीर आरोप, मची सनसनी

Vote Chori Claim: अब गुजरात में Congress करेगी वोटर अधिकार यात्रा! EC पर लगाया ये गंभीर आरोप, मची सनसनी

Congress Vote Chori Claim: कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल उठाए। अमित चावड़ा ने कहा, "चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी मतदाता सूची को सही रखना है, लेकिन उसके तहत यह सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है।

Published: August 30, 2025 18:55:21 IST

Congress Vote Chori Claim (गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, फाइल फोटो)
Congress Vote Chori Claim (गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, फाइल फोटो)

Vote Chori in Gujarat: कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह देशभर में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेर रहे हैं, उसी तरह गुजरात कांग्रेस ने भी राज्य की मतदाता सूची में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नवसारी लोकसभा क्षेत्र की चोर्यासी विधानसभा सीट की मतदाता सूची की जाँच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

Votar Adhikar Yatra:  वोटर यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लगाया जोर, कांग्रेस को कितना होगा फायदा? जानिए

अमित चावड़ा ने बताया कि चोर्यासी विधानसभा क्षेत्र में कुल 6,09,592 मतदाता पंजीकृत हैं। कांग्रेस ने जब इनमें से लगभग 2,40,000 मतदाताओं (40%) की जाँच की, तो पाया कि 12.3 प्रतिशत यानी लगभग 30,000 मतदाता डुप्लीकेट, फर्जी या संदिग्ध हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे फर्जी मतदाता ही भाजपा नेता और नवसारी सांसद सीआर पटेल की रिकॉर्ड जीत के लिए ज़िम्मेदार हैं?

  कांग्रेस ने इस राज्य में भी लगाया ‘वोट चोरी’ का आरोप

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा, ‘लोकतंत्र की नींव मतदाता सूची है। जब वह गलत होती है, तो पूरी चुनाव व्यवस्था भी संदिग्ध हो जाती है।’ यह वोट चोरी है और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है।’ गुजरात कांग्रेस का कहना है कि जाँच के दौरान वोट चोरी के पाँच तरीके सामने आए हैं-

1. एक व्यक्ति – दो वोट

2. नाम में मामूली बदलाव करके नया वोट

3. एक मतदाता के नाम पर कई EPIC नंबर

4. भाषा बदलकर पहचान छिपाना

5. पता बदलकर नया वोट दर्ज करना

6. पूरे गुजरात में 62 लाख फ़र्ज़ी मतदाता?

कांग्रेस का आरोप है कि ये गड़बड़ियाँ इस तरह से की जाती हैं कि डिजिटल जाँच में आसानी से पकड़ में नहीं आतीं। अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात में कुल 5,06,64,148 मतदाता पंजीकृत हैं। अगर चोर्यासी सीट की तरह हर जगह औसतन 12.3% फ़र्ज़ी मतदाता मौजूद हों, तो पूरे राज्य में यह आँकड़ा 62,31,690 तक पहुँच सकता है। कांग्रेस ने माँग की है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले की तुरंत स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करे।

कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा

कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल उठाए। अमित चावड़ा ने कहा, “चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी मतदाता सूची को सही रखना है, लेकिन उसके तहत यह सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है। आयोग आँखें मूंदकर बैठा है और भाजपा इसका फ़ायदा उठा रही है।” गुजरात कांग्रेस ने इस मुद्दे को जनता तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। अमित चावड़ा ने कहा कि कांग्रेस 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे अहमदाबाद कलेक्टर कार्यालय के सामने मतदाता अधिकार जनसभा करेगी।

Operation Sindoor: 48 घंटे में तैयार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का प्लान, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए IAF ने महज इतने हथियार किए…

