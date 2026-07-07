Home > देश > घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक़्शे के मुताबिक़ ये ज़मीं कुछ कम है! 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा बरकरार, 13 सालों से किराया बाकी

घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक़्शे के मुताबिक़ ये ज़मीं कुछ कम है! 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा बरकरार, 13 सालों से किराया बाकी

कांग्रेस ने दिल्ली में इंदिरा भवन के नाम से अपना नया मुख्यालय बना लिया है, लेकिन आज भी कांग्रेस ने अपने पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड पर कब्जा बरकरार रखा है. गौरतलब है कि कांग्रेस ने 13 साल से इसका किराया भी नहीं दिया हैं.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 7, 2026 5:19:06 PM IST

24 अकबर रोड का किराया 13 सालों से बाकी
24 अकबर रोड का किराया 13 सालों से बाकी


Political parties Office News: कांग्रेस ने दिल्ली में इंदिरा भवन के नाम से अपना नया मुख्यालय बना लिया है, लेकिन आज भी कांग्रेस ने अपने पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड पर कब्जा बरकरार रखा है. गौरतलब है कि कांग्रेस ने 13 साल से इसका किराया भी नहीं दिया हैं. आखिर क्या वजह हो सकती है? क्यों राजनीतिक पार्टियां चुनाव हारने के पश्चात प्राप्त सुविधाओं का उपभोग करना नहीं छोड़ती?  

                  घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है,
                अपने नक़्शे के मुताबिक़ ये ज़मीं कुछ कम है

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ये मशहूर पंक्तियां राजनीतिक पार्टियों की जहनीयत से पूरी तरह मेल खाती है. दिल्ली के अकबर रोड स्थित 24 नंबर का बंगला कांग्रेस का कार्यलय है. कांग्रेस ने नया मुख्यालय कोटला रोड पर ‘इंदिरा गांधी भवन’ के नाम से बना लिया है, लेकिन 24 अकबर रोड पर अपनाकब्जा जमाए रखा है. इसी तरह बीजेपी ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना नया मुख्यालय बना लिया है और 11 अशोका रोड वाले कार्यलय को छोड़ा नहीं है. कांग्रेस ने अपने 24 अकबर रोड वाले मुख्यालय का 13 साल से किराया अदा नहीं किया है.  

13 सालों से नहीं दिया किराया

कांग्रेस पार्टी ने पिछले 13 सालों से किराया नहीं दिया हैं. दिल्ली के अकबर रोड स्थित 24 नंबर का बंगला कांग्रेस के नाम पर पिछले 13 सालों से नामजद हैं. पर जानकारी के अनुसार पार्टी ने इसका किराया अदा नहीं किया हैं. कांग्रेस के 24 अकबर रोड वाले मुख्यालाय को लेकर दायर की गई आरटीआई का जवाब देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स ने कहा कि 26 जून, 2013 से 24 अकबर रोड के लिए कोई किराया नहीं मिला है. कांग्रेस का  मुख्यालय अकबर रोड के 24 नंबर बंगले के पास स्थित टाइप VIII वाला बंगला, जिसका किराया अभी तक नहीं दिया गया है.

आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 2013 से 24 अकबर रोल वाले बंगले का किराए का भुगतान नहीं किया है. इस तरह 13 साल से कांग्रेस बिना किराया भुगतान नहीं किया है. इस तरह 13 साल से कांग्रेस बिना किराया भुगतान किए हुए 24 अकबर रोड पर अपना कब्जा जमाए हुए है. सरकार को इस दौरान बंगले का कोई किराया नहीं मिला है.

बीजेपी मुख्यालय पर भी समीक्षा

आरटीआई में बीजेपी के पुराने मुख्यालय 11 अशोक रोड के बारे में भी ऐसी ही जानकारी मांगी गई थी. डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स ने आरटीआई के जवाब में कहा कि 11 अशोक रोड बंगला 21 मार्च, 1985 को बीजेपी को अलॉट किया गया था. हालांकि, उसने कहा कि यह प्रॉपर्टी (11 अशोका रोड) अब लोकसभा सदस्यों के पूल का हिस्सा है, और किराया वसूलने और किराया देने वाली संस्था के बारे में जानकारी लोकसभा सचिवालय को ट्रांसफर कर दी गई है. 

Tags: Political NewsPOLITICAL PARTIES
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