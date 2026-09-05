Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी

Congress Organization Reshuffle: पंजाब और गुजरात में 2027 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने करनी शुरू कर दी है. ANI के मुताबिक, शनिवार 5 सितंबर 2026 को पार्टी ने स्टेट लेवल लीडरशिप में फेरबदल किया है और सचिन पायलट को चुनावी पंजाब का पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया है.

सचिन पायलट ने भूपेश बघेल की जगह ली है, जिन्हें अब जनरल सेक्रेटरी के तौर पर असम का चार्ज दिया गया है. ये बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब पार्टी आने वाले महीनों में कई अहम राज्यों में इलेक्शन की तैयारी कर रही है.

रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया

ANI के रिपोर्ट के मुताबिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया है. वह कर्नाटक के लिए अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारी बनाए रखेंगे, जहां पार्टी ने हाल ही में सत्ता का आसानी से बदलाव देखा है.

Congress leader Sachin Pilot has been appointed as the in-charge of Punjab Congress, while Bhupesh Baghel has been appointed as the in-charge of Assam Congress. Randeep Surjewala has been given additional charge of Gujarat Congress, while Sukhdeo Bhagat has been appointed as the… pic.twitter.com/dfHS5qVCSb — ANI (@ANI) September 5, 2026

कब होने वाले हैं पंजाब और गुजरात में चुनाव?

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में इलेक्शन होने हैं, जबकि गुजरात में साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन होंगे. इन अपॉइंटमेंट्स की घोषणा AICC जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल ने की. एक बयान में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से AICC जनरल सेक्रेटरी और स्टेट इंचार्ज के तौर पर फिर से नियुक्त किया है.

सुखदेव भगत को पार्टी का छत्तीसगढ़ इंचार्ज बनाया गया

फेरबदल के तहत, सुखदेव भगत को पार्टी का छत्तीसगढ़ इंचार्ज बनाया गया है, जबकि डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद महाराष्ट्र देखेंगे. पी वी मोहन को आंध्र प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है. वेणुगोपाल ने जाने वाले जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज के काम की भी तारीफ़ की और कहा पार्टी जाने वाले जनरल सेक्रेटरी/इंचार्ज- जितेंद्र सिंह, रमेश चेन्निथला और मणिकम टैगोर के योगदान की तारीफ़ करती है. पार्टी के बयान के मुताबिक, मुकुल वासनिक AICC जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी भूमिका में बने रहेंगे.