Home > देश > Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी

Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी

Congress Organization Reshuffle: पंजाब और गुजरात में 2027 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने करनी शुरू कर दी है. ANI के मुताबिक, शनिवार 5 सितंबर 2026 को पार्टी ने स्टेट लेवल लीडरशिप में फेरबदल किया है

By: Shristi S | Published: September 5, 2026 10:35:59 PM IST

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी


Congress Organization Reshuffle: पंजाब और गुजरात में 2027 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने करनी शुरू कर दी है. ANI के मुताबिक, शनिवार 5 सितंबर 2026 को पार्टी ने स्टेट लेवल लीडरशिप में फेरबदल किया है और सचिन पायलट को चुनावी पंजाब का पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया है. 

सचिन पायलट ने भूपेश बघेल की जगह ली है, जिन्हें अब जनरल सेक्रेटरी के तौर पर असम का चार्ज दिया गया है. ये बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब पार्टी आने वाले महीनों में कई अहम राज्यों में इलेक्शन की तैयारी कर रही है.

You Might Be Interested In

रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया

ANI के रिपोर्ट के मुताबिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया है. वह कर्नाटक के लिए अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारी बनाए रखेंगे, जहां पार्टी ने हाल ही में सत्ता का आसानी से बदलाव देखा है.

कब होने वाले हैं पंजाब और गुजरात में चुनाव?

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में इलेक्शन होने हैं, जबकि गुजरात में साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन होंगे. इन अपॉइंटमेंट्स की घोषणा AICC जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल ने की. एक बयान में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से AICC जनरल सेक्रेटरी और स्टेट इंचार्ज के तौर पर फिर से नियुक्त किया है.

सुखदेव भगत को पार्टी का छत्तीसगढ़ इंचार्ज बनाया गया 

फेरबदल के तहत, सुखदेव भगत को पार्टी का छत्तीसगढ़ इंचार्ज बनाया गया है, जबकि डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद महाराष्ट्र देखेंगे. पी वी मोहन को आंध्र प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है. वेणुगोपाल ने जाने वाले जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज के काम की भी तारीफ़ की और कहा पार्टी जाने वाले जनरल सेक्रेटरी/इंचार्ज- जितेंद्र सिंह, रमेश चेन्निथला और मणिकम टैगोर के योगदान की तारीफ़ करती है. पार्टी के बयान के मुताबिक, मुकुल वासनिक AICC जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी भूमिका में बने रहेंगे.

Tags: congressGujarat Assembly Election 2027Punjab Assembly Election 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026

6 एक्टर्स, जिन्होंने टीचर की भूमिका से जीता दर्शकों का...

September 5, 2026
Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी
Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी
Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी
Assembly Election: सचिन पायलट को पंजाब, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को… विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बदले प्रभारी