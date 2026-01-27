Home > देश > Congress News: पूर्व कांग्रेस नेता को जान का खतरा! राहुल गांधी की आलोचना के बाद बड़ा हमला

Shakeel Ahmad: पूर्व कांग्रेस सांसद शकील अहमद ने सोमवार को अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीनियर नेता राहुल गांधी को 'डरपोक' और एक असुरक्षित नेता कहा था.

By: Heena Khan | Published: January 27, 2026 9:25:12 AM IST

Shakeel Ahmad: पूर्व कांग्रेस सांसद शकील अहमद ने सोमवार को अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीनियर नेता राहुल गांधी को ‘डरपोक’ और एक असुरक्षित नेता कहा था. बिहार से तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके अहमद ने कहा कि उनके कांग्रेस सहयोगियों ने उन्हें  बताया है कि पार्टी की नेशनल लीडरशिप ने मंगलवार को पटना और मधुबनी में उनके घरों पर उनकी पुतले जलाने के बहाने “हमला करने” का आदेश दिया है.

पूर्व कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा 

इसे लेकर उन्होंने X पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि “यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है.” एक अलग पोस्ट में, उन्होंने एक WhatsApp ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति ने ग्रुप के दूसरे सदस्यों से राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए अहमद के पुतले जलाने को कहा था. मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अहमद ने कहा कि उन्हें कांग्रेस में अपने “दोस्तों” से कई फोन कॉल आए, जिन्होंने उन्हें बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उन पर हमला करने के लिए कहा गया है.

राहुल पर लगाए थे कई आरोप 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी राय गलत हो सकती है, लेकिन उन्हें इसे “व्यक्त करने का पूरा अधिकार” है. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने यह भी कहा कि यह “बहुत साफ” था कि इस “आदेश” के पीछे गांधी का हाथ था. पिछले शनिवार को, अहमद ने गांधी को ‘डरपोक’ कहा था और दावा किया था कि वो पार्टी में सिर्फ उन्हीं युवा नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो उनकी तारीफ करते हैं. अहमद, जिन्होंने 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी, ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी, उन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं जिनकी जनता के बीच पहचान है.

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने गांधी को “तानाशाह” और “अलोकतांत्रिक” भी कहा और दावा किया कि वो कांग्रेस में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की बात नहीं सुनते हैं. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट हारने के लिए गांधी की आलोचना की और कहा कि वह अपने रवैये के कारण अपने पूर्वजों और परिवार द्वारा सींची गई सीट भी नहीं जीत पाए. “राहुल गांधी एक डरपोक और असुरक्षित व्यक्ति हैं. उन्हें अपने से वरिष्ठ या बड़े जनसमर्थन वाले किसी भी व्यक्ति के सामने ‘बॉस वाली फीलिंग’ नहीं आती. 

