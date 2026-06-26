संजय दत्त को हरियाणा, तो लालजी देसाई को… कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल; नए AICC इंचार्जों को मिली जिम्मेदारी

Congress New Appointment AICC Incharge: कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, तीन राज्यों के लिए नए AICC इंचार्ज नियुक्त किए हैं.

पार्टी ने इन नियुक्तियों को तुरंत लागू करने का फ़ैसला किया है. नए इंचार्जों को संबंधित राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों में तेज़ी लाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों को मजबूत करने का काम सौंपा गया है.

संजय दत्त हरियाणा के AICC इंचार्ज नियुक्त

कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार, संजय दत्त को हरियाणा के लिए AICC इंचार्ज नियुक्त किया गया है. लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश के लिए इंचार्ज नियुक्त किया गया है. पार्टी लीडरशिप को उम्मीद है कि नए इंचार्ज राज्यों में संगठन को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए काम करेंगे.

Sanjay Dutt appointed as AICC In-charge for Haryana, Lalji Desai as AICC In-charge for Odisha and Rajendra Pal Gautam for Uttar Pradesh: Congress pic.twitter.com/YgRCzGEg6T — ANI (@ANI) June 26, 2026

कांग्रेस का संगठन को मजबूत करने पर फ़ोकस

पार्टी लगातार अलग-अलग राज्यों में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इस लिहाज से नए इंचार्जों की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है. कांग्रेस लीडरशिप का मानना ​​है कि एक मज़बूत संगठन राज्यों में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियानों को नई गति देगा. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी दूसरे राज्यों और अलग-अलग संगठनों में भी पदों पर बदलाव या नई नियुक्तियां कर सकती है.

आदेश तुरंत लागू किए जाएंगे. कांग्रेस ने साफ किया है कि सभी अपॉइंटमेंट तुरंत लागू होंगे. नए इंचार्ज जल्द ही अपने-अपने राज्यों में ज़िम्मेदारी संभालेंगे और ऑर्गनाइज़ेशन को बढ़ाने, पार्टी वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने और आने वाले पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का काम शुरू करेंगे. राज्यों में अपने ऑर्गनाइज़ेशन को मजबूत करने के अलावा, कांग्रेस कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला भी कर रही है.