पेपर लीक से बिखरे अरमान! नौकरी की आस में युवाओं के साथ खड़े हुए राहुल गांधी; करेंगे सीधी बात

Rahul Gandhi Chhatra Sammelan: देश भर में पेपर लीक का मुद्दा गरमाता जा रहा है. छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है. एक तरफ केंद्र सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर लगातार सवाल कर रही है. इस बीत कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार से सवाल किया है. इसके साथ ही पार्टी ने सरकार से आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरूआत करने जा रही है. इस आंदोलन का मकसद छात्रों और युवाओं के साथ हो रहे धोखे के खिलाफ आवाज उठाना है. राहुल गांधी इस सम्मेलन में छात्र, शिक्षक और पेपर लीक घोटालों से पीड़ित लोगों से संवाद करेंगे. ताकी उनकी परेशानियों को समझा जा सके और सरकार से हल मांग सके.

कोटा से शुरू होगा आंदोलन

छात्रों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान पर उतर चुके हैं. वह कोटा से इस आंदोलन की शुरूआत करने जा रहे हैं. वह कोचिंग हब में छात्रों के बड़े सम्मेलनों को संबोधित करेंगे.

4 शहरों में होगा आंदोलन

17 जून: कोटा

10 जुलाई: इलाहाबाद

11 जुलाई: पटना

14 जुलाई: दिल्ली

सरकार से आर-पार की लड़ाई

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आंदोलन की जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी इस आंदोलन की मदद से लाखों युवाओं की मांग संसद तक पहुंचाएंगे. पार्टी की मांगे : NEET परीक्षा का विकेंद्रीकरण, फॉर्म की फीस पूरी तरह खत्म, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा.

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कहां किया जाएगा आंदोलन?

इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI, यूथ कांग्रेस और स्थानीय समितियां मिलकर काम करेंगी. वे कॉलेजों, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और युवाओं से जुड़े केंद्रों पर जाकर छात्रों से सीधे बात करेंगे. सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाएगा और कार्यक्रमों की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी. कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है. पार्टी संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा और सख्त कानून बनाने की मांग भी करेगी.

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