क्या कांग्रेस MP ने मारा महिला सांसद को थप्पड़? मचा इतना बवाल; हाईकमान तक पहुंची बात

Congress MP Slap Woman: कांग्रेस से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, कांग्रेस के कुछ अधिकारियों ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के महाराष्ट्र स्टेट इंचार्ज सिरिवेला प्रसाद को एक ईमेल भेजा है, इस ईमेल में कुछ और नहीं बल्कि एक शिकायत है. ईमेल में लिखा गया है कि 1 नवंबर को कांग्रेस की “वोट बचाओ देश बचाओ रैली” के दिन कुछ कांग्रेस MPs के बर्ताव से पार्टी की इमेज खराब हो रही है. जिसके चलते पार्टी कार्येकर्ता नाराज हैं. वहीं अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है जो कांग्रेस के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करनी पड़ी.

आखिर क्या है मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिकायत में एक घटना का ज़िक्र है. ये घटना ऐसी है जिससे कई अधिकारियों को अपमानित महसूस हुआ है. जब कई कांग्रेस MPs बस से रामलीला मैदान में “वोट बचाओ देश बचाओ” रैली के लिए जा रहे थे, और इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया. सीनियर लीडर्स को की गई शिकायत के मुताबिक, कांग्रेस के रामटेक MP श्याम कुमार बर्वे ने पार्टी की चंद्रपुर MP प्रतिभा धनोरकर को बस में चढ़ते समय थप्पड़ मारा. जिसके बाद बवाल बढ़ता गया और ये मामला पार्टी के हाईकमान नेताओं तक पहुँच गई.

A viral video purportedly showing #CongressMP @SHYAMKUMARBL slapping fellow MP @PSDhanorkar inside a bus has triggered an internal storm. Congress functionaries have reportedly written to @kharge , @RahulGandhi and @SoniaGandhi , demanding disciplinary action against Barve. https://t.co/q3thYmHXkM — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) November 4, 2026

एक्शन लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे

जानकारी के मुताबिक पार्टी डेमोक्रेसी, संवैधानिक मूल्यों और महिलाओं की इज्ज़त बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन पार्टी नेताओं को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक MP जिनका नाम श्याम कुमार बर्वे बताया जा रहा है. उनके व्यवहार से पार्टी की इमेज खराब हुई है और जनता में पार्टी के बारे में नेगेटिव मैसेज जा रहा है. चुने हुए प्रतिनिधियों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है. इसलिए, लेटर में मांग की गई है कि पार्टी के सीनियर नेता ऑर्गेनाइज़ेशनल डिसिप्लिन और महिला नेताओं की इज्ज़त के लिए ऐसे व्यवहार की निंदा करें और डिसिप्लिनरी एक्शन लें. लेटर में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस घटना का संज्ञान लेंगे और ज़रूरी एक्शन लेंगे.

डिस्क्लेमर: इस खबर में महिला सांसद को थप्पड़ मारने से जुड़ा जो आरोप बताया गया है, उसकी पुष्टि inkhabar नहीं करता है. यह जानकारी विभिन्न रिपोर्ट्स और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है. घटना की वास्तविकता और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

Bigg Boss Bangla 3: बिग बॉस के घर में लिप लॉक! लव-स्काउट छोड़ो! इस कपल के बीच चल रही असली आशिकी