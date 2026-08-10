Video: राजेश पायलट ने क्यों बदला सरनेम? बेटे सचिन ने अब किया खुलासा, महिलाओं के मुद्दे पर भी रखी बात

We Women Want Conclave: नई दिल्ली में आयोजित वी वुमन वांट कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड 2026 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिरकत की. एक सेशन के दौरान न्यूज एक्स की एडिटोरियल डायरेक्टर प्रिया सहगल ने सचिन पायलट से बात की. इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके पास पायलट का लाइसेंस है? इसका जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हां मेरे पास पायलट का लाइसेंस है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बाकी कहानी लंबी है. यह मेरे पिता से जुड़ी है कि कैसे उन्होंने एयरफोर्स छोड़ी और पब्लिक लाइफ में आए और कैसे उन्हें अपना नाम बदलने की सलाह दी गई क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे असल में कौन हैं.

असल में इंदिरा गांधी ने उन्हें चुना और चुनाव लड़ने के लिए कहा. जब वे अपना नॉमिनेशन पेपर भर रहे थे तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप एक युवा पायलट ऑफिसर हैं और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते कि आप कौन हैं. उस समय मोबाइल या व्हाट्सएप नहीं था.

महिलाओं के मुद्दे पर करनी होगी चर्चा

इस दौरान जब सचिन पायलट से महिला के मुद्दों पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि आजकल ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आ रही हैं और जिंदगी के कई क्षेत्रों में लीडरशिप की भूमिका निभा रही हैं. लेकिन अगर हम किसी भी विकसित देश या कुछ विकासशील देशों से भी तुलना करें तो मुझे लगता है कि हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है. मैं उन महिलाओं से प्रेरणा लेती हूं जिन्होंने सच में आगे बढ़कर बाधाओं को तोड़ा है. यह सिर्फ बहुत बड़े और मशहूर नेताओं, फिल्म अभिनेत्रियों या स्पोर्ट्स स्टार्स की बात नहीं है. यह उन महिलाओं के बारे में है जो मुश्किल हालात का सामना करती हैं, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को सच कर दिखाती हैं और कामयाब होती हैं.

बड़े शहरों में भी महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है

बड़े शहरों में भी महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाने की बात सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करने तक सीमित नहीं है. यह घर में होने वाले स्वाभाविक प्यार और बातचीत की बात है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, खाने के समय और रोजमर्रा की जिंदगी में एक-दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं. हम बाहर चाहे कितने भी भाषण दें, लेकिन अगर घर में हम लड़कों और लड़कियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं, अगर बेटों और बेटियों के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है.