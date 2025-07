Rahul Gandhi के साथ वायरल हुई Odisha Rape आरोपी की ऐसी तस्वीर, नजदीकियों पर जनता ने पूछे सवाल, जवाब देने लायक नहीं बचे कांग्रेस नेता?

Odisha Rape Case: ओडिशा से एक हैवानियत भरी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक कांग्रेस छात्र नेता हैवान निकला। दरअसल, ओडिशा में कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा के अध्यक्ष उदित प्रधान को भुवनेश्वर में 19 साल की एक इंजीनियरिंग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में शिकायत दर्ज कराने वाली छात्रा ने राज्य में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के अध्यक्ष प्रधान पर मार्च में एक होटल के कमरे में नशीला पदार्थ देकर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

वहीँ उसने पुलिस को बताया कि प्रधान ने उसे रात के खाने पर बुलाया और एक कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें उसे लगता है कि कुछ मिला हुआ था। भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने कहा, “उसे सोमवार दोपहर अदालत में पेश किया जाएगा।” इस गिरफ्तारी से कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, जो ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार की मुखर आलोचना करती रही है।

वहीँ अब इस हैवान की एक तस्वीर वायरल हो रही है। हैरानी की बात ये नहीं कि इस शख्स की तस्वीर वायरल हो रही है। हैरानी की बात तो ये है जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस तस्वीर में वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीँ इस तस्वीर में दोनों ही सफ़ेद रंग की शर्ट में खड़े हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया है। वहीँ अब राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला जा रहा है।

The president of the Congress party’s student wing in Odisha, Udit Pradhan, has been arrested in connection with the alleged rape of a girl student in Bhubaneswar. FIR was registered at the Mancheswar PS, and the accused was arrested#odisha pic.twitter.com/ROoB0AxCPY

