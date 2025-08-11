Home > देश > Jairam Ramesh: ‘अमेरिका आसिम मुनीर को इतना सम्मान दे रहा है …’, US और PAK आर्मी चीफ के रिश्ते पर जयराम रमेश का बयान, जानें क्यों जताई इतनी हैरानी?

Congress Leader Jairam Ramesh: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष के संदर्भ में असीम मुनीर की टिप्पणी बेहद खतरनाक, भड़काऊ और पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 11, 2025 20:42:00 IST

Congress Leader Jairam Ramesh: कांग्रेस ने सोमवार 11 अगस्त को पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की धमकी की निंदा की और कहा कि यह अजीब है कि अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ऐसे व्यक्ति को इतना महत्व दे रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष के संदर्भ में असीम मुनीर की टिप्पणी बेहद खतरनाक, भड़काऊ और पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

मुनीर ने भारतीय बुनियादी ढाँचे को नष्ट करने की धमकी दी

फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए, असीम मुनीर ने कथित तौर पर परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा था कि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान को पानी का प्रवाह बाधित किया तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देगा।

कांग्रेस नेता ने मुनीर के अमेरिकी समारोह में शामिल होने पर बात की

कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ’16 अप्रैल 2025 को जनरल आसिम मुनीर ने भड़काऊ, उकसावे भरे और साम्प्रदायिक जहर घोलने वाले बयान दिए। इन्हीं बयानों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूरतम आतंकी हमलों को ऑक्सीजन प्रदान की।’

18 जून 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में एक अप्रत्याशित लंच मीटिंग के लिए आमंत्रित किया।

कांग्रेस नेता ने लिखा- ‘8 अगस्त, 2025 को, फील्ड मार्शल  अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा के टाम्पा में था। जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद-रोधी अभियानों में ‘शानदार साझेदार’ के रूप में सराहा था।’

जयराम रमेश ने की मुनीर की निंदा 

उन्होंने लिखा- ’10 अगस्त 2025 को अमेरिकी प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष पर सबसे खतरनाक, भड़काऊ और पूरी तरह अस्वीकार्य बयान दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन बयानों की कड़ी से कड़ी निंदा करती है। यह बेहद अजीब है कि अमेरिकी प्रतिष्ठान ऐसे व्यक्ति को इतना विशेष सम्मान दे रहा है।’

