Home > देश > स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई

स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई

Congress Headquarter Vande Mataram Controversy: बीजेपी नेताओं ने मंगलुरु के पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाए जाने के दौरान उनके हाव-भाव को लेकर हुए कथित विवाद के बाद की गई है.

By: Shristi S | Published: August 16, 2026 3:33:24 PM IST

बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई
बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई


BJP Complaint Against Sonia Gandhi: बीजेपी नेताओं ने रविवार को कर्नाटक के मंगलुरु के उरवा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ गाए जाने के दौरान उनके हाव-भाव को लेकर हुए कथित विवाद के बाद की गई है.

BJP नेता विकास पुत्तूर ने कहा पूरे भारत ने कल कांग्रेस पार्टी की हरकतें देखीं. कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंदे मातरम के खिलाफ रही है. कल, कांग्रेस नेशनल ऑफिस में झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम बजते समय प्रोग्राम में रुकावट डाली. हमने और देश ने उन्हें बीच में टोकते हुए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वंदे मातरम गाना बंद करने के लिए कहते हुए देखा.

You Might Be Interested In

15 अगस्त को कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या हुआ था?

15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, कांग्रेस हेडक्वार्टर में वंदे मातरम गाया जा रहा था. आरोप है कि मंच पर मौजूद कांग्रेस के सीनियर नेता आपस में बात करते दिखे और राष्ट्रगीत पूरा गाए जाने से असहज दिखे. BJP ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया है.जबकि कांग्रेस ने इस पर कहा था कि मल्लिकार्जुन खरगे काफी देर से खड़े तो और उनके पैर कांप रहे थे, जिसके लिए सोनिया गांधी ने उनके लिए कुर्सी लाने को कहा था. 

BJP नेता विकास पुत्तूर ने क्या कहा?

BJP नेता विकास पुत्तूर ने कहा कि यह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है. आज, ‘वंदे मातरम’ हमारे राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के बराबर है. कोई भी जो इसका अपमान करता है, चाहे वह किसी भी पद या पावर का हो, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने के लिए उरवा पुलिस स्टेशन में एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज की है.

मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करूंगा – BJP नेता

BJP नेता पुत्तूर ने कहा कि अगर राज्य की कांग्रेस सरकार और पुलिस ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो वह कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय सम्मान का अपमान किया गया है, तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने पुलिस से यह भी अपील की कि वे यह पक्का करें कि इस मामले में कोई राजनीतिक दखल न हो. वह फिलहाल पुलिस जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

Tags: Independence Day 2026Sonia GandhiVande Mataram
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026
स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई
स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई
स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई
स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस हेडक्वाटर में वंदे मातरम बजते वक्त क्या हुआ था? क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई